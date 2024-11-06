В каком финансовом положении украинцы в конце 2024 года

Женщина в супермаркете. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украине на конец сентября этого года треть украинцев находились в плохом финансовом положении. Еще 50% считают свое благополучие "не плохим и не хорошим".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

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Финансовое состояние украинцев

Социологи провели опрос в течение 20-26 сентября и спросили украинцев о благосостоянии их семей.

Так, по состоянию на сентябрь 31% граждан оценили свой уровень благосостояния как "очень" или "достаточно" плохой, 50% — как "не плохой и не хороший" и 16% — как "хороший" или "очень хороший".

"Результаты опроса, проведенного в сентябре 2024 года (соответственно 31%, 50% и 16%) демонстрируют некоторое улучшение по сравнению с декабрем прошлого года и даже несколько лучше показателей "довоенного" 2021 года", — отметили в Центре Разумкова.

В частности, по сравнению с июнем 2021 года несколько выросла как доля граждан, едва сводящих концы с концами и не имеющие денег даже на необходимые продукты — с 9% до 12%, так и доля тех, кто живет обеспечено, но совершить крупные покупки пока что не в состоянии — с 6% до 9%.

Также уменьшилась доля тех, кому "в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности" — с 44% до 41%.

Кроме того, в сентябре этого года украинцев, которые считают, что экономическая ситуация в течение трех месяцев улучшится, составляет 7%, а тех, кто ожидает ухудшения — 31%. В то же время, количество граждан, которые считают, что ничего не изменится, составляет 48,5%.

Напомним, в Украине наблюдается резкий рост цен на молоко, на что повлиял ряд факторов.

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