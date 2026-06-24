В українців у TikTok видурили понад 1 млн гривень: як працювали шахраї

Людина закрила обличчя руками, хлопець тримає смартфон. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні викрили організовану групу шахраїв, які обманули громадян на понад 1 мільйон гривень. Гроші аферисти видурювали під час прямих ефірів в одній із соціальних мереж. Відомо, яку схему організували зловмисники.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Що сталося

За даними поліції, зловмисники організовували онлайн-трансляції у TikTok, під час яких видавали себе за представників відомих благодійних організацій, серед яких:

Фундація Олени Зеленської;

платформа UNITED24;

фонд Повернись живим;

Червоний Хрест;

ЮНІСЕФ.

У своїх трансляціях аферисти пропонували українцям нібито оформити грошову допомогу шляхом надання персональних та банківських дані. Так шахраї заволодівали доступом до конфіденційної інформації та списували гроші з рахунків своїх жертв. Їм вдалося видурити понад 1 мільйон гривень.

Що мають знати українці

Правоохоронці закликають громадян уважно ставитися до будь-яких повідомлень про фінансову допомогу, які поширюються через неофіційні канали. Йдеться про соціальні мережі, месенджери та сторонні сайти.

"Важливо пам’ятати: міжнародні гуманітарні організації та благодійні фонди ніколи не запитують CVV-код, PIN-код, паролі або інші дані доступу до банківських рахунків. Вони також не вимагають сплати комісій чи будь-яких платежів за реєстрацію або отримання допомоги", — йдеться у повідомленні.

До того ж не варто забувати, що реєстрація на фінансову допомогу, якщо її надають офіційні організації, ніколи не відбувається через TikTok чи інші неофіційні платформи. Доступ до усіх заявок надається кандидатам на перевірених офіційних ресурсах.

Населенню радять не відкривати сумнівні посилання, не передавати банківські дані іншим особам. А усю інформацію про грошові виплати треба перевіряти на офіційних сайтах організацій або державних установ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що шахраї пропонують українцям захмарні гроші за онлайн роботу. Користувачів соцмереж, які зацікавляться такою пропозицією, просять спочатку переказати гроші або щось купити. Відомо, у які оголошення в інтернеті не варто вірити.

Ще Новини.LIVE писали, що у небезпеці через шахраїв опинилися майбутні водії. Так, аферисти актвно пропонують тим, хто планує отримати водійські посвідчення, роботи це не офіційно, а за гроші. Зловмисники "гарантують", що видадуть легітимний документ з реєстрацією у всіх необхідних дербазах.