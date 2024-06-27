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Дострокова пенсія — які умови для УБД у 2024 році

27 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у 2024 році — за яких умов УБД гарантують дострокові виплати
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Учасники бойових дій (УБД) мають право виходити на заслужений відпочинок значно раніше. Відомо, які діють умови щодо дострокової пенсії у 2024 році.

Про такі нюанси розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Умови та розміри пенсій для УБД

Як зазначають фахівці, питання призначення пенсії для учасників бойових дій (УБД) регулює стаття 115 закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV. 

На дострокове пенсійне забезпечення за віком мають право:

  • чоловіки — після віку 55 років та наявності страхового стажу мінімум 25 років;
  • жінки — після віку 50 років за наявності стажу щонайменше 20 років.

Розмір пенсії такої категорії громадян залежить від двох важливих факторів. А саме:

  • тривалості отриманого страхового стажу;
  • доходу, з якого сплачено страхові внески.

Також, за правилами, до виплат встановлюють:

  • 25% підвищення від прожиткового мінімуму, що передбачений для громадян, котрі втратили працездатність;
  • цільова грошова допомога на прожиття (40 грн);
  • щомісячна держдопомога до пенсії, якщо щомісячний розмір пенсії (з доплатами, підвищеннями, індексацією та іншими надбавками до пенсій, передбачених законом, окрім пенсій за особливі заслуги) менший за суму у 4958 грн.

Документи для оформлення пенсії

Пенсійні виплати учасники бойових дій можуть отримати, подавши пакет документів. Потрібна наявність:

  • паспорта громадянина;
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • трудової книжки чи документів про стаж (документи про службу);
  • довідки про заробітну плату по грудень 2016-го (якщо нема інформації про зарплати у Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідки про участь у заходах з оборони країни;
  • фотокартки для посвідчення.

Заяви про призначення чи перерахунок пенсії УБД може подавати:

  • на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням;
  • особисто через будь-який сервісний центр ПФУ.

 

пенсії УБД
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.

Також писали, що після війни в Україні планують впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язкового елементу пенсійного страхування. У результаті — можна буде одержувати дві виплати одночасно.

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пенсії
пенсіонери
армія
УБД

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