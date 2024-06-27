Пенсії у 2024 році — за яких умов УБД гарантують дострокові виплати

Дострокова пенсія — які умови для УБД у 2024 році
Учасники бойових дій (УБД) мають право виходити на заслужений відпочинок значно раніше. Відомо, які діють умови щодо дострокової пенсії у 2024 році.
Про такі нюанси розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).
Умови та розміри пенсій для УБД
Як зазначають фахівці, питання призначення пенсії для учасників бойових дій (УБД) регулює стаття 115 закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV.
На дострокове пенсійне забезпечення за віком мають право:
- чоловіки — після віку 55 років та наявності страхового стажу мінімум 25 років;
- жінки — після віку 50 років за наявності стажу щонайменше 20 років.
Розмір пенсії такої категорії громадян залежить від двох важливих факторів. А саме:
- тривалості отриманого страхового стажу;
- доходу, з якого сплачено страхові внески.
Також, за правилами, до виплат встановлюють:
- 25% підвищення від прожиткового мінімуму, що передбачений для громадян, котрі втратили працездатність;
- цільова грошова допомога на прожиття (40 грн);
- щомісячна держдопомога до пенсії, якщо щомісячний розмір пенсії (з доплатами, підвищеннями, індексацією та іншими надбавками до пенсій, передбачених законом, окрім пенсій за особливі заслуги) менший за суму у 4958 грн.
Документи для оформлення пенсії
Пенсійні виплати учасники бойових дій можуть отримати, подавши пакет документів. Потрібна наявність:
- паспорта громадянина;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудової книжки чи документів про стаж (документи про службу);
- довідки про заробітну плату по грудень 2016-го (якщо нема інформації про зарплати у Реєстрі застрахованих осіб);
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідки про участь у заходах з оборони країни;
- фотокартки для посвідчення.
Заяви про призначення чи перерахунок пенсії УБД може подавати:
- на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням;
- особисто через будь-який сервісний центр ПФУ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.
Також писали, що після війни в Україні планують впровадити накопичувальну пенсійну систему як обов'язкового елементу пенсійного страхування. У результаті — можна буде одержувати дві виплати одночасно.
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