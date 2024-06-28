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У украинцев в июле вырастут пенсии — кто получит до 1 тыс. гривен

28 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в июле вырастут — кому доплатят до 1 тыс. грн
Пожилые люди. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине некоторые пожилые граждане получат большие пенсионные выплаты в июле 2024 года. В частности, части украинцев могут назначить надбавку в 1 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

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Как отмечают в ПФУ, общего повышения пенсий в следующем месяце не будет, однако по законодательству, некоторым пенсионерам могут доплатить суммы по возрасту.

Речь идет о начислении надбавок по возрасту тем гражданам, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Денежные доплаты начислят, если пенсия не больше 10,34 тыс. гривен.

Речь идет о суммах доплат по возрасту:

  • для граждан в возрасте 70-74 лет включительно — на 300 гривен больше;
  • лицам от 75 до 79 лет включительно — на 456 гривен;
  • всем гражданам более 80 лет — надбавка составит 570 гривен.

Доплаты по возрасту будут добавлены к пенсиям автоматически, без дополнительного обращения в ПФУ.

Прибавка к пенсии до 1 тыс. гривен

Также пенсионеры могут получить надбавку в 40% прожиточного минимума (944 гривны). Ее доплатят лицам, потерявшим трудоспособность, имеющим ухудшенное состояние здоровья и проживающие одиноко. Деньги начислят в случае, если:

  • гражданин проживает сам, нуждается в постороннем уходе;
  • пенсионеру начисляют пенсию по возрасту;
  • гражданину больше 80 лет.

Для оформления этой денежной надбавки следует обращаться специально в органы ПФУ. Там нужно предоставить заявление и документы с подтверждением ухудшенного состояния здоровья.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года Пенсионный фонд осуществил перерасчет выплат для значительной части работающих пожилых людей. Известно, кто получил доплату в более чем 500 гривен.

Также мы писали, что участники боевых действий (УБД) имеют право выходить на заслуженный отдых гораздо раньше. Известно, какие действуют условия по досрочной пенсии в 2024 году.

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