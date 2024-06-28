Пенсии в июле вырастут — кому доплатят до 1 тыс. грн

Пожилые люди. Фото: Freepik

В Украине некоторые пожилые граждане получат большие пенсионные выплаты в июле 2024 года. В частности, части украинцев могут назначить надбавку в 1 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

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Надбавки к пенсиям в 300 — 570 гривен в июле

Как отмечают в ПФУ, общего повышения пенсий в следующем месяце не будет, однако по законодательству, некоторым пенсионерам могут доплатить суммы по возрасту.

Речь идет о начислении надбавок по возрасту тем гражданам, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Денежные доплаты начислят, если пенсия не больше 10,34 тыс. гривен.

Речь идет о суммах доплат по возрасту:

для граждан в возрасте 70-74 лет включительно — на 300 гривен больше;

лицам от 75 до 79 лет включительно — на 456 гривен;

всем гражданам более 80 лет — надбавка составит 570 гривен.

Доплаты по возрасту будут добавлены к пенсиям автоматически, без дополнительного обращения в ПФУ.

Прибавка к пенсии до 1 тыс. гривен

Также пенсионеры могут получить надбавку в 40% прожиточного минимума (944 гривны). Ее доплатят лицам, потерявшим трудоспособность, имеющим ухудшенное состояние здоровья и проживающие одиноко. Деньги начислят в случае, если:

гражданин проживает сам, нуждается в постороннем уходе;

пенсионеру начисляют пенсию по возрасту;

гражданину больше 80 лет.

Для оформления этой денежной надбавки следует обращаться специально в органы ПФУ. Там нужно предоставить заявление и документы с подтверждением ухудшенного состояния здоровья.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года Пенсионный фонд осуществил перерасчет выплат для значительной части работающих пожилых людей. Известно, кто получил доплату в более чем 500 гривен.

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