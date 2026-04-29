Нові правила для біженців в Канаді: за що доведеться платити більше

Біженці, швидка, гроші.

Громадяни України в Канаді починаючи з 1 травня платитимуть за рецепти на ліки. Платними для біженців також стануть прийоми у стоматологів, офтальмологів, психіатрів та психологів. При цьому низка інших послуг залишатиметься безкоштовною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CBC.

Що і для кого зміниться

Нововведення запроваджуються для українських громадян, які прибули до Канади за екстреною програмою CUAET та приєдналися до держпрограми Interim Federal Health Program (IFHP), яка діє для біженців та тих, хто подав заявки на надання притулку. Учасники, як очікується, з 1 травня платитимуть по 4 долари за кожен рецепт ліків й доплачуватимуть 30% за:

стоматологічні послуги;

офтальмологічні послуги;

психіатричну та психологічну підтримку.

Які послуги для біженців в Канаді залишаться безкоштовними

Кардинальні зміни відбудуться з психіатричною допомогою. Надавачі послуг зазначають, що:

середня сесія терапії коштує майже 150 канадських доларів (понад 4800 грн);

пацієнтам треба буде платити по 45 доларів за один візит.

Однак безкоштовними будуть госпіталізація, лікарські огляди, вакцинації, діагностика та швидка допомога — це повністю оплачуватиме держава.

У публікації вказується, що через нововведення медцентри в Канаді вже втрачають пацієнтів, які скасовують візити на травень через брак грошей на лікування.

В Канаді підрахували, що з 2024 по 2025 рік на IFHP з бюджету витратили 896 млн доларів, а медпослуги отримали понад 623 000 осіб. Впродовж 2029-2030 році цей показник мав підрости до цифри у 1,5 млрд доларів.

При цьому юристи і соцслужби вже натякають, що відмова від лікування загальмує процес соціальної інтеграції біженців. До того ж може виникнути зворотний ефект, а система невідкладної допомоги опиниться під додатковим навантаженням.

