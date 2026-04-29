Главная Финансы У украинцев в Канаде вырастут расходы: что изменится с мая

У украинцев в Канаде вырастут расходы: что изменится с мая

Дата публикации 29 апреля 2026 10:51
Новые правила для беженцев в Канаде: за что придется платить больше
Беженцы, скорая, деньги. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины в Канаде начиная с 1 мая будут платить за рецепты на лекарства. Платными для беженцев также станут приемы у стоматологов, офтальмологов, психиатров и психологов. При этом ряд других услуг останутся бесплатными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CBC.

Что и для кого изменится

Нововведения вводятся для украинских граждан, прибывших в Канаду по экстренной программе CUAET и присоединившихся к госпрограмме Interim Federal Health Program (IFHP), которая действует для беженцев и тех, кто подал заявки на предоставление убежища. Участники, как ожидается, с 1 мая будут платить по 4 доллара за каждый рецепт лекарств и доплачивать 30% за:

  • стоматологические услуги;
  • офтальмологические услуги;
  • психиатрическую и психологическую поддержку.

Какие услуги для беженцев в Канаде останутся бесплатными

Кардинальные изменения произойдут с психиатрической помощью. Предоставители услуг отмечают, что:

  • средняя сессия терапии стоит почти 150 канадских долларов (более 4800 гривен);
  • пациентам надо будет платить по 45 долларов за один визит.

Однако бесплатными будут госпитализация, врачебные осмотры, вакцинации, диагностика и скорая помощь — это полностью будет оплачивать государство.

В публикации указывается, что из-за нововведения медцентры в Канаде уже теряют пациентов, которые отменяют визиты на май из-за нехватки денег на лечение.

В Канаде подсчитали, что с 2024 по 2025 год на IFHP из бюджета потратили 896 млн долларов, а медуслуги получили более 623 000 человек. В течение 2029-2030 году этот показатель должен был подрасти до цифры в 1,5 млрд долларов.

При этом юристы и соцслужбы уже говорят, что отказ от лечения затормозит процесс социальной интеграции беженцев. К тому же может возникнуть обратный эффект, а система неотложной помощи окажется под дополнительной нагрузкой.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше получателям помощи "800+" выплаты в апреле начислят дважды. Несмотря на то, что деньги выплачивают в определенные даты, они могут смещаться из-за выходных или праздничных дней.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции украинцы со статусом временной защиты могут остаться без финпомощи. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые зависят от возраста детей и доходов семьи. Изменения касаются семей, в составе которых есть двое или более детей, которым исполнилось 14 лет после 1 марта 2026 года.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
