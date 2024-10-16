Як єОселя вплине на вартість квартир — детальніше про зміни цін на житло

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зміни, внесені українським урядом до програми доступного кредитування житла "єОселя", сприятимуть розширенню можливостей для переселенців у доступі до вторинного ринку нерухомості. Це може призвести до підвищення цін на квартири на 5-7%.

Про це розповіла рієлторка Ірина Луханіна в коментарі порталу "Мінфін".

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Як зміняться ціни на квартири

Вона зауважила, що наразі на житло в "старому новому фонді" спостерігається підвищений попит, тому власники таких квартир рідко йдуть на торги.

"Якщо ж до цього сегменту хлинуть ще й переселенці, квартири можуть навіть подорожчати на 5-7%, щонайменше точково — у найзатребуваніших ЖК", — сказала Луханіна.

Водночас експерт з ринку нерухомості Юрій Піта вважає, що суттєвих змін на ринку нерухомості не варто очікувати. Зазвичай внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають обмежені доходи, тому вони орієнтуються на доступне житло. Однак квартири в будинках, зведених після 2014 року, все ще дорожчі за ті, що знаходяться у старій забудові.

"Скажімо, двокімнатна квартира в Києві коштує до 100 тисяч доларів, тоді як у "панельці", зведеній у 90-ті, таку ж можна знайти за 60-70 тисяч", — пояснив він.

У свою чергу, керівниця відділу маркетингу однієї з будівельних компаній Ірина Михальова вважає, що розширення програми "єОселя" може спричинити дефіцит житла, зведеного менш ніж 10 років тому. Вона припускає, що це призведе до подорожчання квартир у новобудовах, введених в експлуатацію до 2021 року, а також у будинках, що знаходяться на завершальній стадії будівництва.

Незалежний фінансовий експерт Павло Крапівін вказує, що зміни в умовах іпотечної програми призведуть до зменшення кількості відмов для учасників, оскільки позичальники запитуватимуть менші суми, зокрема через підвищення граничного віку будинків. Він також прогнозує, що забудовники можуть зменшити знижки на квадратні метри "первинного" ринку, а в Києві ціни можуть навіть зрости.

Однак програма не стане масовою, оскільки багато українців не мають ані значних заощаджень, ані "білої" зарплати, достатньої для першого внеску на квартиру. Тому власне житло, навіть за умов пільгової іпотеки, залишається для них недоступним. Аналітики вважають, що справжнього буму на ринку нерухомості поки що не варто очікувати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні змінились правила урядової програми пільгової іпотеки "єОселя". Завдяки змінам отримати житло стало ще простіше.

Також ми писали, що за даними профільного порталу M2bomber, на вторинному ринку нерухомості Києва спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.