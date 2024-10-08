Ціни на нерухомість у 2024 році — у Києві впала вартість старих квартир

Ключі від квартири. Фото: m2bomber

У Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

Читайте також:

Цінова ситуація на столичному ринку нерухомості

У жовтні 2024 року вартість нерухомості за "квадрат" однокімнатних квартир становить 54 тис. грн. Саме з такою ціною найбільше оголошень про продаж нерухомості (7,9%). Серед найдешевшого сегмента найменше оголошень (0,2%) з цінами на основі вартості "квадрата" у 12 тис. грн, 15 тис. грн та 18 тис. грн.

Графіка. Джерело: m2bomber

В різних районах столиці ціна за "квадрат" коливається від середніх 47,53 тис. грн до 93,67 тис. грн. Різниця між найдорожчим і найдешевшим сягає 52,74 тис. грн.

Найбюджетніше житло — у Деснянському районі — 47,53 тис. грн за квадратний метр, Дарницькому — 51,91 тис. грн, Святошинському — 53,95 тис. грн, Солом'янському — 56,58 тис. грн, Дніпровському — 57,1 тис. грн, Оболонському — 57,69 тис. грн, Подільському — 57,98 тис. грн, Голосіївському — 58,94 тис. грн.

Найдорожчі квартири — у Печерському районі, де 1 кв. м коштує в середньому 93,67 тис. грн, а також у Шевченківському — 77,16 тис. грн.

За останні шість місяців року ціна "вторинки" впала на 1,388 тис. грн — із середніх 58,73 тис. грн до 57,34 тис. грн. За місяць ціна знизилась на 0,9%, або 519 грн. Раніше "квадрати" у столиці дорожчали.

Графіка. Джерело: m2bomber

Що ще варто знати

Нагадаємо, український маркетплейс нерухомості Dim.Ria зробив аналіз змін на ринку нерухомості станом на кінець літа 2024 року. У серпні середня вартість квадратного метра трохи знизилася майже в усіх областях України.

Також ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.