Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У Києві дешевшають квартири на "вторинці" — нові ціни arrow

У Києві дешевшають квартири на "вторинці" — нові ціни

8 жовтня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на нерухомість у 2024 році — у Києві впала вартість старих квартир
Ключі від квартири. Фото: m2bomber
Ксенія Симонова - Редактор

У Києві на вторинному ринку нерухомості спостерігається тенденція до зниження цін. Так, за останні шість місяців року ціна впала на 2,36%.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

Читайте також:

Цінова ситуація на столичному ринку нерухомості

У жовтні 2024 року вартість нерухомості за "квадрат" однокімнатних квартир становить 54 тис. грн. Саме з такою ціною найбільше оголошень про продаж нерухомості (7,9%). Серед найдешевшого сегмента найменше оголошень (0,2%) з цінами на основі вартості "квадрата" у 12 тис. грн, 15 тис. грн та 18 тис. грн.

 

ціни на нерухомість 2024
Графіка. Джерело: m2bomber

В різних районах столиці ціна за "квадрат" коливається від середніх 47,53 тис. грн до 93,67 тис. грн. Різниця між найдорожчим і найдешевшим сягає 52,74 тис. грн.

Найбюджетніше житло — у Деснянському районі — 47,53 тис. грн за квадратний метр, Дарницькому — 51,91 тис. грн, Святошинському — 53,95 тис. грн, Солом'янському — 56,58 тис. грн, Дніпровському — 57,1 тис. грн, Оболонському — 57,69 тис. грн, Подільському — 57,98 тис. грн, Голосіївському — 58,94 тис. грн.

Найдорожчі квартири — у Печерському районі, де 1 кв. м коштує в середньому 93,67 тис. грн, а також у Шевченківському — 77,16 тис. грн.

За останні шість місяців року ціна  "вторинки" впала на 1,388 тис. грн — із середніх 58,73 тис. грн до 57,34 тис. грн. За місяць ціна знизилась на 0,9%, або 519 грн. Раніше "квадрати" у столиці дорожчали.

 

ціни на нерухомість 2024
Графіка. Джерело: m2bomber

Що ще варто знати

Нагадаємо, український маркетплейс нерухомості Dim.Ria зробив аналіз змін на ринку нерухомості станом на кінець літа 2024 року. У серпні середня вартість квадратного метра трохи знизилася майже в усіх областях України.

Також ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.

Київ квартири нерухомість ціни в Україні ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників