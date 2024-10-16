Как есть дом повлияет на стоимость квартир — подробнее об изменениях цен на жилье

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Изменения, внесенные украинским правительством в программу доступного кредитования жилья "єОселя", будут способствовать расширению возможностей для переселенцев в доступе к вторичному рынку недвижимости. Это может привести к увеличению цен на квартиры на 5-7%.

Об этом рассказала риелтор Ирина Луханина в комментарии портала "Минфин".

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Она отметила, что на жилье в "старом новом фонде" наблюдается повышенный спрос, поэтому владельцы таких квартир редко идут на торги.

"Если же к этому сегменту хлынут еще и переселенцы, квартиры могут даже подорожать на 5-7%, по меньшей мере, точечно — в самых востребованных ЖК", — сказала Луханина.

В то же время, эксперт по рынку недвижимости Юрий Пита считает, что существенных изменений на рынке недвижимости не стоит ожидать. Обычно внутренне перемещенные лица имеют ограниченные доходы, поэтому они ориентируются на доступное жилье. Однако квартиры в домах, возведенных после 2014 года, все еще дороже тех, что находятся в старой застройке.

"Скажем, двухкомнатная квартира в Киеве стоит до 100 тысяч долларов, тогда как в "панельке", возведенной в 90-е, такую же можно найти за 60-70 тысяч", — пояснил он.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга одной из строительных компаний Ирина Михалева считает, что расширение программы "єОселя" может повлечь за собой дефицит жилья, возведенного менее 10 лет назад. Она предполагает, что это приведет к удорожанию квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию до 2021 года, а также в домах, находящихся на завершающей стадии строительства.

Независимый финансовый эксперт Павел Крапивин указывает, что изменения в условиях ипотечной программы приведут к уменьшению количества отказов для участников, поскольку заемщики будут спрашивать меньшие суммы, в частности, из-за повышения предельного возраста домов. Он также прогнозирует, что застройщики могут снизить скидки на квадратные метры "первичного" рынка, а в Киеве цены могут даже вырасти.

Однако программа не станет массовой, поскольку у многих украинцев нет ни значительных сбережений, ни "белой" зарплаты, достаточной для первого взноса на квартиру. Поэтому собственное жилье, даже при льготной ипотеке, остается для них недоступным. Аналитики считают, что настоящего бума на рынке недвижимости пока не стоит ждать.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце сентября в Украине изменились правила правительственной программы льготной ипотеки "єОселя". Благодаря переменам получить жилье стало еще проще.

Также мы писали, что, по данным профильного портала M2bomber, на вторичном рынке недвижимости Киева наблюдается тенденция к снижению цен. Так, за последние шесть месяцев текущего года цена упала на 2,36%.