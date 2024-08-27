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В Украине растут цены на ячмень — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

27 августа 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 27 августа 2024 года
Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После падения в Украине снова начали расти цены на ячмень. При этом эксперты отмечают, что украинский рынок ячменя находится в сложной ситуации. Хотя к 19 августа экспорт составил 315 тыс. тонн, дальнейшие перспективы остаются неопределенными. Основным фактором снижения спроса стало сокращение закупок со стороны Китая, традиционно являвшегося одним из крупнейших импортеров украинского ячменя.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 27 августа 2024 года.

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По состоянию на 27 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 828 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 7 августа 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 27 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень на этой неделе не были стабильными. Впрочем, в последние дни они стремительно пошли вверх. Так, в понедельник, 19 августа, средняя цена тонны ячменя равнялась 6 812 грн. В четверг, 20 августа, стоимость этого вида зерновых достигла своего недельного минимума — 6 721 грн. Впрочем, уже на следующий день, 23 августа, цены на ячмень снова начали расти и достигли отметки в 6 782 грн за тонну. В субботу, 24 августа, стоимость этой зерновой культуры возросла до максимума за 7 дней — 6 828 грн за тонну. Такая стоимость ячменя держится и сегодня.

Цены на ячмень в Украине по состоянию на 27 августа 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что российское вторжение нанесло значительный ущерб аграрному сектору Украины. Этот ущерб включает обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокаду портов, атаки на портовую инфраструктуру и хищение зерновых российскими оккупантами.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах была уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, кукурузы и подсолнечника.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии ячмень

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06:10 Украинцы имеют право на индивидуальный перерасчет пенсии — список случаев

06:01 Ощадбанк блокирует без предупреждения счета украинцев — как возобновить

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05:40 Пуски ракет с бомбардировщиков и атака ударных БпЛА — не под угрозой только один регион

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