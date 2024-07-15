Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 15 июля

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине продолжают расти, достигнув новых высот за последнюю неделю. Специалисты объясняют это повышением роста спроса на драгоценные металлы в условиях экономической нестабильности и глобальных геополитических рисков.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июле.

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Высокие цены на золото в Украине обычно предлагают крупные сети ломбардов, ювелирные магазины и специализированные компании по купле-продаже драгоценных металлов. Ломбарды часто имеют конкурентные цены, особенно в крупных городах. Ювелирные магазины могут предложить более высокую стоимость, если золото высокого качества или имеет дизайнерские элементы.

Специализированные компании, занимающиеся драгоценными металлами, обычно имеют выгодные условия для продажи золота. Банки могут скупать золото, но их условия могут варьироваться, поэтому стоит сравнить предложения перед продажей.

Как выгодно сдать золото

Чтобы сдать золото по самой высокой цене, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Сравните цены. Перед продажей проверьте цены на золото в разных местах. Обратитесь к нескольким ломбардам, ювелирным магазинам, банкам и специализированным компаниям, занимающимся покупкой драгоценных металлов. Это поможет найти лучшее предложение.

Перед продажей проверьте цены на золото в разных местах. Обратитесь к нескольким ломбардам, ювелирным магазинам, банкам и специализированным компаниям, занимающимся покупкой драгоценных металлов. Это поможет найти лучшее предложение. Оцените качество золота. Чистота и состояние золота влияют на его стоимость. Изделия с высшим содержанием чистого золота (например, 24 карата) стоят больше. Если ваше золото имеет дизайнерские элементы или драгоценные камни, это может повысить его цену.

Чистота и состояние золота влияют на его стоимость. Изделия с высшим содержанием чистого золота (например, 24 карата) стоят больше. Если ваше золото имеет дизайнерские элементы или драгоценные камни, это может повысить его цену. Выберите время продажи. Цены на золото меняются, поэтому попробуйте продать золото в периоды, когда цены высоки. Следите за рыночными тенденциями и новостями, чтобы выбрать подходящий момент для продажи.

Цены на золото меняются, поэтому попробуйте продать золото в периоды, когда цены высоки. Следите за рыночными тенденциями и новостями, чтобы выбрать подходящий момент для продажи. Используйте сертификаты и документы. Если у вас есть сертификаты или документы, подтверждающие качество и происхождение золота, это может увеличить его цену.

Если у вас есть сертификаты или документы, подтверждающие качество и происхождение золота, это может увеличить его цену. Проверьте наличие комиссии. Некоторые ломбарды или компании могут взимать комиссию за оценку или транзакцию. Выберите место, где комиссии минимальны или вообще отсутствуют.

Некоторые ломбарды или компании могут взимать комиссию за оценку или транзакцию. Выберите место, где комиссии минимальны или вообще отсутствуют. Продавайте напрямую. Прямая продажа ювелирным магазинам или специализированным компаниям может быть выгоднее продажи через посредников.

Прямая продажа ювелирным магазинам или специализированным компаниям может быть выгоднее продажи через посредников. Проверьте репутацию покупателя. Выберите надежных и проверенных покупателей, предлагающих честные цены и имеющие хорошие отзывы от других продавцов.

Следуя этим советам, вы сможете получить максимальную цену за золото.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 097,08 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 087,79 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 066,11 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 021,01 грн/грамм.

375 проба: 1 149,79 грн/грамм.

500 проба: 1 533,06 грн/грамм.

583 проба: 1 787,54 грн/грамм.

585 проба: 1 793,67 грн/грамм.

750 проба: 2 299,58 грн/грамм.

900 проба: 2 759,50 грн/грамм.

916 проба: 2 808,56 грн/грамм.

958 проба: 2 937,33 грн/грамм.

999 проба: 3 063,04 грн/грамм.

999,9 проба: 3 065,80 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 025 грн/грамм.

375 проба: 1 260 грн/грамм.

500 проба: 1 620 грн/грамм.

583 проба: 1 810 грн/грамм.

585 проба: 1 865 грн/грамм.

750 проба: 2 430 грн/грамм.

900 проба: 2 820 грн/грамм.

916 проба: 2 970 грн/грамм.

958 проба: 3 120 грн/грамм.

999 проба: 3 225 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.