Длигач заявил, что тенизация зарплат в Украине выросла до 38 процентов

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине выросла тенизация зарплат. Это произошло произошло после того, как был повышен военный сбор.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 21 апреля, заявил глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

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Экономист рассказал, что поднятие ставки военного сбора (ВС) привело к увеличению поступлений по ВС. Однако существенно меньше того тренда, который должен был быть по поступлениям НДФЛ (налога на доходы физических лиц). В результате зарплаты в тени выросли.

"По нашим подсчетам выросла тенизация зарплат. Меньше чем мы прогнозировали. Сейчас мы видим 38%", — сказал Длигач.

Он добавил, что вместо системных решений удар приходит на малый бизнес, а крупные теневые схемы остается без внимания.

Напомним, недавно мы писали, что руководители многих украинских предприятий считают, что зарплаты работников будут расти в течение года. Однако полномасштабная война с РФ остается главным фактором, который мешает их активному развитию.

Также мы сообщали, люди каких профессий без высшего образования получают в апреле 50 тысяч гривен.