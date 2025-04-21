Длигач заявил, что тенизация зарплат в Украине выросла до 38 процентов

В Украине выросли теневые зарплаты — экономист назвал причину
В Украине выросла тенизация зарплат. Это произошло произошло после того, как был повышен военный сбор.
Об этом в эфире Вечір.LIVE, 21 апреля, заявил глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.
Почему и насколько выросли теневые зарплаты
Экономист рассказал, что поднятие ставки военного сбора (ВС) привело к увеличению поступлений по ВС. Однако существенно меньше того тренда, который должен был быть по поступлениям НДФЛ (налога на доходы физических лиц). В результате зарплаты в тени выросли.
"По нашим подсчетам выросла тенизация зарплат. Меньше чем мы прогнозировали. Сейчас мы видим 38%", — сказал Длигач.
Он добавил, что вместо системных решений удар приходит на малый бизнес, а крупные теневые схемы остается без внимания.
Напомним, недавно мы писали, что руководители многих украинских предприятий считают, что зарплаты работников будут расти в течение года. Однако полномасштабная война с РФ остается главным фактором, который мешает их активному развитию.
Также мы сообщали, люди каких профессий без высшего образования получают в апреле 50 тысяч гривен.
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