Тарифы на коммунальные услуги — Госстат показал изменение цен в 2024 году

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная служба статистики показала, как изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.

Об этом говорится в материалах Госстата.

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Как изменились тарифы в 2024 году

По информации статистического ведомства, в целом в Украине за год (с августа 2023 года по август 2024-го) тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,5%. В частности, больше всего увеличились цены на электроэнергию — на 63,6%. Кроме электричества подорожали:

на 9% — услуга по управлению многоквартирными домами;

на 5,4% — уборка бытовых отходов;

на 3,8% — содержание и ремонт жилья.

В то же время, коммунальные тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о:

водоснабжении;

канализации;

природном газе;

горячей воде, отоплении.

Цены на услуги ЖКХ. Источник: Госстат

Как известно, в июне 2024 года стоимость электрической энергии выросла до 4,32 грн/кВт-ч. В то же время, на оплате счета можно сэкономить.

Для этого необходимо установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф "день-ночь". Это позволит платить до 50% меньше потребленной ночью энергии.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что для украинских предпринимателей существенно повысили тариф на электрическую энергию. Известно, сколько придется платить бизнесу за свет в сентябре 2024 года.

Напомним, в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако, зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.