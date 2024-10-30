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В Украине выросли средние зарплаты — кто получает 50 тыс. грн

30 октября 2024 12:45
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — как изменились доходы в разных сферах с начала 2024 года
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине с начала 2024 года выросла средняя заработная плата штатных работников и средний доход руководства в государственных органах. В частности, некоторые чиновники получают на 65 тыс. грн больше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики и Министерства финансов.

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Как изменились зарплаты в разных сферах

По информации Госстата, средняя зарплата штатных работников в стране выросла на 22% — до 19,92 тыс. гривен.

Что касается сфер, то самая высокая заработная плата зафиксирована в отрасли "Информация и телекоммуникации". Такие работники зарабатывают на 36,4% больше — 49,83 тыс. гривен.

На второй строчке — сфера "Финансовая и страховая деятельность". Финансистам в среднем платят 39,5 тыс. гривен. Показатель на 19,9% выше.

На третьем месте — "Профессиональная, научная и техническая деятельность" — на 24,9% больше, до 27,3 тыс. гривен.

В отрасли "Государственное управление и оборона" зарплата выросла на 23,6%, до 25,3 тыс. гривен.

Также по данным статистического ведомства, самые низкие зарплаты в сфере образования — 13,84 тыс. гривен, на 15% больше.

 

зарплаты 2024
Уровень зарплат. Источник: Госстат


Средние зарплаты в госорганах

Что касается руководящего звена, то средний размер начисленной зарплаты руководителей тоже вырос существенно. Так, в Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) — на 64,8 тыс. грн. Еще в августе руководству начисляли 223,6 тыс. грн, а в сентябре — 288,4 тыс. грн.

Далее следует Нацагентство по предотвращению коррупции — 254,2 тыс. грн, за август руководители получили 186,7 тыс. грн.

Руководители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в среднем получили в сентябре 236,4 тыс. грн, а в августе было 129,7 тыс. грн.

Зарплата руководства Счетной палаты в сентябре составила 205 тыс. грн, а в августе на 1,5 тыс. грн меньше.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов опубликовали информацию о заработных платах в госорганах в сентябре 2024 года. ТОП-5 структур по оплате труда возглавляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Мы также писали, что компании активно предлагают работу гражданам с возможностью бронирования от мобилизации. При этом такая гарантия предоставляется не только работникам предприятий критической инфраструктуры или оборонного сектора, но и заработную плату обещают до 30 тыс. гривен.

Госстат деньги зарплаты доходы работа

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