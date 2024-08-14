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В Україні знову дорожчає іноземна валюта — скільки коштує долар США, євро та польский злотий

14 серпня 2024 09:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс валют сьогодні 14 серпня — яка вартість американського долара, євро та польского злотого
Людина йде в обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Станом на ранок, 14 серпня, іноземна валюта в Україні продовжує зростати. Зокрема, дорожчими стали американський долар, євро та польський злотий.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацбанк та Мінфін.

Курс долара

Курс американського долара станом на 14 серпня встановлено на рівні: 41,34 (+0,06). 

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Курс євро

Офіційний курс євро, як затвердив Нацбанк, складає: 45,19 (+0,09).

Курс злотого

За НБУ курс злотого у середу, 14 серпня, становить: 10,53 (+0,06).

Курс долара в банках

За даними Мінфіну, у ПриватБанку долар купують за 40,93 (+0,03), продають — за 41,53 (+0,03). Райффайзен Банк купує цю валюту за 41,10 (0,00), продає — за 41,52 (+0,05). В Ощадбанку вартість долара змінилась і під час купівлі становить 41,00 (+0,15), а під час продажу — 41,60 (+0,10).

Курс євро в банках

Водночас вартість євровалюти в ПриватБанку залишилась тою самою, під час купівлі 44,45 (0,00), під час продажу — 45,45 (0,00). У Райффайзен Банку євро купують за 44,70 (0,00), а продають — за 45,49 (+0,12). Ощадбанк купує цю валюту за 44,70 (+0.25), а продає — за 45,55 (+0,25).

Курс злотого в банках

Тим часом польський злотий залишився у трьох банках на тому ж рівні, як і днями раніше. Зокрема, вартість в ПриватБанку під час купівлі 10,26 (0,00), а під час продажу — за 10,44 (0,00). Райффайзен Банк купує цю валюту за — 9,50 (0,00), а продає — за 10,80 (0,00). В Ощадбанку злотий купують за 9,90 (0,00), а продають — за 10,50 (0,00), як і 13 серпня.

 

В Україні знову дорожчає іноземна валюта - скільки коштує долар США, євро та польский злотий - фото 1

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара росте. Валюта коштує в середньому у купівлі 41,44 (+0,04), у продажу — 41,56 (+0,06).

Курс євро в обмінниках

Євровалюта також не відстає і зростає. В середньому купівля євро становить 45,30 (+0,08), а продаж — 45,50 (+0,10).

Курс злотого в обмінниках

Проте вартість польського злотого на готівковому ринку в разі купівлі знизилась — 10,34 (-0,04), в продажі подорожчала — 10,53 (+0,03).

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, що станом на кінець літа 2024 року, Національний банку України (НБУ) оцінив ситуацію на валютному ринку. Регулятор цілком допускає, що курс долара піде не тільки в бік підвищення, а й зниження.

В інтерв'ю "Економічній правді" керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, оскільки це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.

Згідно офіційних даних Нацбанку, за перші сім місяців поточного року курс долара підвищився на 8%. Так, якщо на початку 2024 року американська валюта коштувала 38 гривень, то в середині серпня вартість була вже вище 41 гривні. У липні курс підскочив до 41,50 грн за долар.  

Після регулятор заявив про загрозу ціновій стабільності та почав вживати заходи для зниження курсу.

Раніше ми спрогнозували, яким буде курс долара на початку серпня 2024 року. Стрибки можливі до 42 гривень, але попри це, офіційний курс, ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні.

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