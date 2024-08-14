Курс валют сегодня 14 августа – какая стоимость американского доллара, евро и польского злотого

Человек идет в обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро, 14 августа, иностранная валюта в Украине продолжает расти. В частности, дороже стали американский доллар, евро и польский злотый.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацбанк и мониторинговые сайты.

Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 14 августа установлен на уровне: 41,34 (+0,06).

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Курс евро

Официальный курс евро, утвержденный Нацбанком, составляет: 45,19 (+0,09).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в среду, 14 августа, составляет: 10,53 (+0,06).

Курс доллара в банках

По данным Минфина, в ПриватБанке доллар покупают за 40,93 (+0,03), продают — за 41,53 (+0,03). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 41,10 (0,00), продает — за 41,52 (+0,05). В Ощадбанке стоимость доллара при покупке составляет 41,00 (+0,15), а при продаже — 41,60 (+0,10).

Курс евро в банках

В то же время стоимость евровалюты в ПриватБанке осталась прежней, при покупке 44,45 (0,00), при продаже — 45,45 (0,00). В Райффайзен Банке евро покупают за 44,70 (0,00), а продают — за 45,49 (+0,12). Ощадбанк покупает эту валюту за 44,70 (+0.25), а продает — за 45,55 (+0,25).

Курс злотого в банках

Тем временем польский злотый остался в трех банках на том же уровне, как днями ранее. В частности, стоимость в ПриватБанке при покупке 10,26 (0,00), а при продаже — за 10,44 (0,00). Райффайзен Банк покупает эту валюту за — 9,50 (0,00), а продает — за 10,80 (0,00). В Ощадбанке злотый покупают за 9,90 (0,00), а продают — за 10,50 (0,00), как и 13 августа.

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара растет. Валюта стоит в среднем в покупке 41,44 (+0,04), в продаже — 41,56 (+0,06).

Курс евро в обменниках

Евровалюта также не отстает и растет. В среднем покупка евро составляет 45,30 (+0,08), а продажа — 45,50 (+0,10).

Курс злотого в обменниках

Однако стоимость польского злотого на наличном рынке в случае покупки снизилась — 10,34 (-0,04), в продаже подорожала — 10,53 (+0,03).

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Прогноз курса доллара

Напомним, что по состоянию на конец лета 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) оценил ситуацию на валютном рынке. Регулятор вполне допускает, что курс доллара пойдет не только в сторону повышения, но и понижения.

В интервью "Экономической правде" руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны, поскольку это возвращает ощущение валютного риска, что в итоге улучшает адаптивность украинской экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.

Согласно официальным данным Нацбанка, за первые семь месяцев этого года курс доллара повысился на 8%. Так, если в начале 2024 года американская валюта стоила 38 гривен, то в середине августа стоимость была уже выше 41 гривны. В июле курс подскочил до 41,50 грн за доллар.

После регулятор заявил об угрозе ценовой стабильности и начал принимать меры по снижению курса.

Ранее мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Скачки возможны до 42 гривен, но, несмотря на это, официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны.