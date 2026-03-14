ПФУ у березні перепише розмір субсидії деяким українцям

Людина тримає в руках гроші, на столі лежить квитанція. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично перерахує розмір призначених житлових субсидій. Платіжки з оновленими сумами надійдуть домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід суттєво зріс або навпаки зменшився.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Новини.LIVE.

Детальніше про перерахунок житлових субсидій

Відповідна процедура, під час якої перераховується розмір субсидій, відбувається двічі на рік — у березні та серпні. Домогосподарствам не потрібно додатково звертатися до установ чи подавати нові заяви, адже процес повністю автоматизовано.

Розмір житлової субсидії переглянуть для громадян, чий середньомісячний сукупний дохід змінився:

зменшився на понад 50%;

збільшився на понад 50%.

Які доходи враховуються

У березні перерахунок відбудеться на основі середньомісячного сукупного доходу родини за III та IV квартали 2025 року. Ці актуальні дані порівнюють із доходами за I та II квартали 2025 року.

Саме цей попередній період використовувався під час базового розрахунку розміру житлової субсидії на поточний опалювальний сезон. Якщо в результаті такого співставлення у ПФУ побачать, що доходи домогосподарства знижувалися або підвищувалися на 50%, тоді розмір субсидії зміниться.

