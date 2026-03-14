КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

ПФУ у березні перепише розмір субсидії деяким українцям

ПФУ у березні перепише розмір субсидії деяким українцям

Дата публікації: 14 березня 2026 14:39
ПФУ у березні перепише розмір субсидії деяким українцям
Людина тримає в руках гроші, на столі лежить квитанція. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично перерахує розмір призначених житлових субсидій. Платіжки з оновленими сумами надійдуть домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід суттєво зріс або навпаки зменшився.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Детальніше про перерахунок житлових субсидій

Відповідна процедура, під час якої перераховується розмір субсидій, відбувається двічі на рік — у березні та серпні. Домогосподарствам не потрібно додатково звертатися до установ чи подавати нові заяви, адже процес повністю автоматизовано.

Розмір житлової субсидії переглянуть для громадян, чий середньомісячний сукупний дохід змінився:

  • зменшився на понад 50%;
  • збільшився на понад 50%.

Які доходи враховуються

У березні перерахунок відбудеться на основі середньомісячного сукупного доходу родини за III та IV квартали 2025 року. Ці актуальні дані порівнюють із доходами за I та II квартали 2025 року.

Саме цей попередній період використовувався під час базового розрахунку розміру житлової субсидії на поточний опалювальний сезон. Якщо в результаті такого співставлення у ПФУ побачать, що доходи домогосподарства знижувалися або підвищувалися на 50%, тоді розмір субсидії зміниться.

Раніше ми писали, коли українцям почнуть вимикати тепло у житлі. Загалом це залежить від того, якою буде середньодобова температуа повітря. Також розповідали, який із двох видів держпідтримки краще обрати українцям й чому. 

комунальні послуги субсидії фінансова допомога Пенсійний Фонд грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
