В Україні будуть європейські правила торгівлі газом: чи варто готуватись до перегляду тарифів

Людина, гроші і квитанція на столі, газова конфорка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На газовому ринку в Україні продовжуються процеси, пов'язані з інтеграцією в єдиний ринок природного газу Європейського Союзу (ЄС). Черговим кроком для цього стало впровадження європейських правил для розподілу потужностей та встановлення тарифів на міждержавних з’єднаннях газотранспортної системи (ГТС).

Про це йдеться на сайті Національної комісії, яка державним регулюванням у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає Новини.LIVE.

Аукціони на газовому ринку і новий підхід у формуванні тарифів

Вже в липні 2026 року запрацюють спільні аукціони, під час яких потужність української газотранспортної системи та суміжних країн розподілятиметься за європейською практикою функціонування ринку природного газу — одночасно. Нові правила торкнуться потужностей, які заплановані використовувати з 1 жовтня цього року.

Щоб приєднатися до аукціону, замовники послуг підписуватимуть договори:

з Оператором ГТС України;

з операторами суміжних газотранспортних систем держав з ЄС та Республіки Молдова.

Крім того, НКРЕКП встановила для ТОВ Оператор ГТС України тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу та виходу на міждержавних з’єднаннях. Для ціноутворень використовуватимуть одиниці енергії (МВт/год на добу). Новий підхід до тарифів вперше застосують з 1 жовтня 2026 року.

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Нововведення, як зазначає регулятор, сприятиме узгодженій роботі української газотранспортної системи з європейським ринком.

"Це підвищить прозорість правил доступу до міждержавної інфраструктури, сприятиме належному оформленню митних процедур під час імпорту природного газу та зміцненню енергетичної безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Що буде з тарифами на газ для населення

Ухвалені рішення є важливим кроком, щоб виконати зобов'язанні перед європейськими партнерами щодо інтеграції українського газового ринку з європейським середовищем. Тому про перегляд тарифів на газ для побутових споживачів наразі не йдеться.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки українці заплатять за газ у липні. Так, споживачам надішлють дві платіжки: за спожите "блакитне паливо" та за доставку ресурсу. Натомість ціна для більшості споживачів залишиться незмінною.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть частково скасувати послугу з розподілу газу. Не оплачувати її дозволять жителям багатоквартирних будинків, у яких під час обстрілів була пошкоджена газова інфраструктура. Споживачі з таким житлом також не платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.