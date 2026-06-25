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Главная Финансы В Украине меняют правила торговли газом: повлияет ли это на тарифы

В Украине меняют правила торговли газом: повлияет ли это на тарифы

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 01:15
В Украине будут действовать европейские правила торговли газом: стоит ли готовиться к пересмотру тарифов
Человек, деньги и квитанция на столе, газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На газовом рынке Украины продолжаются процессы, связанные с интеграцией в единый рынок природного газа Европейского Союза (ЕС). Очередным шагом в этом направлении стало внедрение европейских правил распределения мощностей и установления тарифов на межгосударственных соединениях газотранспортной системы (ГТС).

Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Новини.LIVE.

Аукционы на газовом рынке и новый подход к формированию тарифов

Уже в июле 2026 года начнут работать совместные аукционы, в ходе которых мощности украинской газотранспортной системы и соседних стран будут распределяться в соответствии с европейской практикой функционирования рынка природного газа — одновременно. Новые правила коснутся мощностей, которые планируется использовать с 1 октября этого года.

Чтобы присоединиться к аукциону, заказчики услуг будут подписывать договора:

  • с Оператором ГТС Украины;
  • с операторами смежных газотранспортных систем стран ЕС и Республики Молдова.

Кроме того, НКРЭКП установила для ООО Оператор ГТС Украины тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода на межгосударственных соединениях. Для ценообразования будут использоваться единицы энергии (МВт/ч в сутки). Новый подход к тарифам впервые будет применен с 1 октября 2026 года.

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Нововведение, как отмечает регулятор, будет способствовать согласованной работе украинской газотранспортной системы с европейским рынком.

"Это повысит прозрачность правил доступа к межгосударственной инфраструктуре, будет способствовать надлежащему оформлению таможенных процедур при импорте природного газа и укреплению энергетической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Что будет с тарифами на газ для населения

Принятые решения являются важным шагом для выполнения обязательств перед европейскими партнерами по интеграции украинского газового рынка в европейское пространство. Поэтому о пересмотре тарифов на газ для бытовых потребителей пока речь не идет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько украинцы заплатят за газ в июле. Так, потребителям пришлют два счета: за потребленное "голубое топливо" и за доставку ресурса. При этом цена для большинства потребителей останется неизменной.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине хотят частично отменить услугу по распределению газа. Не оплачивать её разрешат жителям многоквартирных домов, в которых во время обстрелов была повреждена газовая инфраструктура. Потребители, проживающие в таких домах, также не будут платить за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

тарифы цены на газ коммунальные услуги
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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