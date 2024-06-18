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В Україні змінились у вартості однокімнатні квартири — які ціни в регіонах

18 червня 2024 10:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на нерухомість — скільки коштують 1-кімнатні квартири у червні
Ключі від квартири. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Навесні 2024 року на українському вторинному ринку нерухомості змінились ціни на однокімнатні квартири. У деяких регіонах вартість різко впала, у деяких — суттєво зросла.

Про це повідомляє видання Oboz.ua, посилаючись на профільний маркетплейс.

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Як змінилася ситуація в регіонах

За інформацією порталу з нерухомості, з березня по травень поточного року найбільше зросла вартість на такий тип житла на Закарпатті — на 10%, до 58,92 тис. доларів. Водночас найсильніше впали ціни на Сумщині — на 6%, до 27,09 тис. доларів.

Також подорожчали однокімнатні квартири у таких областях:

  • Рівненська — на 6%
  • Кіровоградська — на 6%;
  • Чернівецька — на 5%;
  • м. Київ — на 4%;
  • Чернігівська — на 3%;
  • Тернопільська — на 1%;
  • Вінницька — на 0,5%.

Впали ціни на "однокімнатки" також у таких областях:

  • Харківська — на 5%;
  • Черкаська — на 5%;
  • Київська — 4%;
  • Волинська — 4%;
  • Запорізька — 4%;
  • Дніпропетровська — 3%;
  • Хмельницька — 2%;
  • Івано-Франківська — 2%.

Окрім того, незначно знизились ціни у Львівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях — на 1%. На менше ніж один відсоток коштує дешевше такого типу житло у Житомирській та Полтавській областях.

Які зараз ціни на однокімнатні квартири

У середньому на "вторинці" однокімнатні квартири по країні продають за ціною в діапазоні — 21 тис. — 97 тис. доларів. Найдорожчі квартири — у столиці України — 97 тис. доларів. Також у списку квартир з високими цінами:

  • Львівська область — 68,9 тис. доларів;
  • Закарпатська — 58,9 тис. доларів.
  • Вінницька — 52,1 тис. доларів.

Найдешевші однокімнатні квартири:

  • у Херсонській області — 21 тис. доларів;
  • Запорізькій — 21,73 тис. доларів;
  • Миколаївській — 22,88 тис. доларів.

 

ціни на квартири
Джерело: Dim.Ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, попри війну та постійні обстріли з боку Росії, українці продовжують купувати нове житло. Однак основна частина запитів на первинне житло припадає на міста, які вважаються відносно безпечними.

Також ми писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.

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Київ
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