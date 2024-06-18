Ціни на нерухомість — скільки коштують 1-кімнатні квартири у червні

В Україні змінились у вартості однокімнатні квартири — які ціни в регіонах
Навесні 2024 року на українському вторинному ринку нерухомості змінились ціни на однокімнатні квартири. У деяких регіонах вартість різко впала, у деяких — суттєво зросла.
Про це повідомляє видання Oboz.ua, посилаючись на профільний маркетплейс.
Як змінилася ситуація в регіонах
За інформацією порталу з нерухомості, з березня по травень поточного року найбільше зросла вартість на такий тип житла на Закарпатті — на 10%, до 58,92 тис. доларів. Водночас найсильніше впали ціни на Сумщині — на 6%, до 27,09 тис. доларів.
Також подорожчали однокімнатні квартири у таких областях:
- Рівненська — на 6%
- Кіровоградська — на 6%;
- Чернівецька — на 5%;
- м. Київ — на 4%;
- Чернігівська — на 3%;
- Тернопільська — на 1%;
- Вінницька — на 0,5%.
Впали ціни на "однокімнатки" також у таких областях:
- Харківська — на 5%;
- Черкаська — на 5%;
- Київська — 4%;
- Волинська — 4%;
- Запорізька — 4%;
- Дніпропетровська — 3%;
- Хмельницька — 2%;
- Івано-Франківська — 2%.
Окрім того, незначно знизились ціни у Львівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях — на 1%. На менше ніж один відсоток коштує дешевше такого типу житло у Житомирській та Полтавській областях.
Які зараз ціни на однокімнатні квартири
У середньому на "вторинці" однокімнатні квартири по країні продають за ціною в діапазоні — 21 тис. — 97 тис. доларів. Найдорожчі квартири — у столиці України — 97 тис. доларів. Також у списку квартир з високими цінами:
- Львівська область — 68,9 тис. доларів;
- Закарпатська — 58,9 тис. доларів.
- Вінницька — 52,1 тис. доларів.
Найдешевші однокімнатні квартири:
- у Херсонській області — 21 тис. доларів;
- Запорізькій — 21,73 тис. доларів;
- Миколаївській — 22,88 тис. доларів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, попри війну та постійні обстріли з боку Росії, українці продовжують купувати нове житло. Однак основна частина запитів на первинне житло припадає на міста, які вважаються відносно безпечними.
Також ми писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.
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