Ціни на нерухомість — скільки коштують 1-кімнатні квартири у червні

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

Навесні 2024 року на українському вторинному ринку нерухомості змінились ціни на однокімнатні квартири. У деяких регіонах вартість різко впала, у деяких — суттєво зросла.

Про це повідомляє видання Oboz.ua, посилаючись на профільний маркетплейс.

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Як змінилася ситуація в регіонах

За інформацією порталу з нерухомості, з березня по травень поточного року найбільше зросла вартість на такий тип житла на Закарпатті — на 10%, до 58,92 тис. доларів. Водночас найсильніше впали ціни на Сумщині — на 6%, до 27,09 тис. доларів.

Також подорожчали однокімнатні квартири у таких областях:

Рівненська — на 6%

Кіровоградська — на 6%;

Чернівецька — на 5%;

м. Київ — на 4%;

Чернігівська — на 3%;

Тернопільська — на 1%;

Вінницька — на 0,5%.

Впали ціни на "однокімнатки" також у таких областях:

Харківська — на 5%;

Черкаська — на 5%;

Київська — 4%;

Волинська — 4%;

Запорізька — 4%;

Дніпропетровська — 3%;

Хмельницька — 2%;

Івано-Франківська — 2%.

Окрім того, незначно знизились ціни у Львівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях — на 1%. На менше ніж один відсоток коштує дешевше такого типу житло у Житомирській та Полтавській областях.

Які зараз ціни на однокімнатні квартири

У середньому на "вторинці" однокімнатні квартири по країні продають за ціною в діапазоні — 21 тис. — 97 тис. доларів. Найдорожчі квартири — у столиці України — 97 тис. доларів. Також у списку квартир з високими цінами:

Львівська область — 68,9 тис. доларів;

Закарпатська — 58,9 тис. доларів.

Вінницька — 52,1 тис. доларів.

Найдешевші однокімнатні квартири:

у Херсонській області — 21 тис. доларів;

Запорізькій — 21,73 тис. доларів;

Миколаївській — 22,88 тис. доларів.

Джерело: Dim.Ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, попри війну та постійні обстріли з боку Росії, українці продовжують купувати нове житло. Однак основна частина запитів на первинне житло припадає на міста, які вважаються відносно безпечними.

Також ми писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.