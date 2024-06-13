Стало відомо, в яких містах українці купують квартири найбільше

Багатоповерхові будинки. Фото: comforttown.com.ua|

Незважаючи на війну та постійні обстріли з боку Росії, українці продовжують купувати нове житло. Однак, основна частина запитів на первинне житло припадає на міста, які вважаються відносно безпечними.

Про це повідомила директорка з продажу компанії GAZDA Маріанна Бігунець в інтерв’ю для OBOZ.UA у четвер, 13 червня.

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Бігунець розповіла, що попит на нове житло в відносно безпечних містах збільшився в 1,5-1,8 раза. Водночас в цілому по країні з початку повномасштабного вторгнення попит знизився до 35%. Вона вказала, що українці надають перевагу придбанню нового житла в таких містах, як:

Ужгород;

Чернівці;

Львів;

Івано-Франківськ;

Житомир;

Дніпро;

Вінниця;

Київ.

Бігунець також підкреслила, що існуючий попит відповідає реальній пропозиції на ринку, тобто кількості житла, яке пропонується до продажу в об’єктах, будівництво яких не зупинялося або було відновлене з лютого 2022 року і продовжується без перерв.

"З початку 2024 року можна зробити висновок, що на "первинці" продається лише те, що активно будується. Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію", – зазначила вона.

Бігунець також відмітила, що більшість покупців зацікавлені в житлі, яке вже готове до заселення, з ремонтом, або на завершальних етапах будівництва.

За словами Бігунець, українці не бажають купувати житло навіть за зниженою ціною у проєкт, які заморожені та мають:

невизначені терміни будівництва;

сумнівну долю девелоперів.

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

Ми також писали, що за даними Держстату, у першому кварталі року середні ціни на житлову нерухомість зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.