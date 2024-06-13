Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні зріс попит на житло — в яких містах купують квартири найбільше arrow

В Україні зріс попит на житло — в яких містах купують квартири найбільше

13 червня 2024 19:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, в яких містах українці купують квартири найбільше
Багатоповерхові будинки. Фото: comforttown.com.ua|
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Незважаючи на війну та постійні обстріли з боку Росії, українці продовжують купувати нове житло. Однак, основна частина запитів на первинне житло припадає на міста, які вважаються відносно безпечними.

Про це повідомила директорка з продажу компанії GAZDA Маріанна Бігунець в інтерв’ю для OBOZ.UA у четвер, 13 червня.

Читайте також:

В Україні зріс попит на житло

Бігунець розповіла, що попит на нове житло в відносно безпечних містах збільшився в 1,5-1,8 раза. Водночас в цілому по країні з початку повномасштабного вторгнення попит знизився до 35%. Вона вказала, що українці надають перевагу придбанню нового житла в таких містах, як:

  • Ужгород;
  • Чернівці;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Житомир;
  • Дніпро;
  • Вінниця;
  • Київ.

Бігунець також підкреслила, що існуючий попит відповідає реальній пропозиції на ринку, тобто кількості житла, яке пропонується до продажу в об’єктах, будівництво яких не зупинялося або було відновлене з лютого 2022 року і продовжується без перерв.

"З початку 2024 року можна зробити висновок, що на "первинці" продається лише те, що активно будується. Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію", – зазначила вона. 

Бігунець також відмітила, що більшість покупців зацікавлені в житлі, яке вже готове до заселення, з ремонтом, або на завершальних етапах будівництва.

За словами Бігунець, українці не бажають купувати житло навіть за зниженою ціною у проєкт, які заморожені та мають:

  • невизначені терміни будівництва;
  • сумнівну долю девелоперів.

Нагадаємо, у Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

Ми також писали, що за даними Держстату, у першому кварталі року середні ціни на житлову нерухомість зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.

Вінниця
Ужгород
Житомир
Україна
нерухомість
Київ
ціни на квартири
квартири
Чернівці
українці
Дніпро
Івано-Франківськ
квартира
Львів
житло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування