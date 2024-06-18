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В Украине изменились в стоимости однокомнатные квартиры — какие цены в регионах

18 июня 2024 10:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на недвижимость — сколько стоят 1-комнатные квартиры в июне
Ключи от квартиры. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Весной 2024 года на украинском вторичном рынке недвижимости изменились цены на однокомнатные квартиры. В некоторых регионах стоимость резко упала, в некоторых — существенно выросла.

Об этом сообщает издание Oboz.ua, ссылаясь на профильный маркетплейс.

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Как изменилась ситуация в регионах

По информации портала по недвижимости, с марта по май текущего года больше всего возросла стоимость такого типа жилья на Закарпатье — на 10%, до 58,92 тыс. долларов. В то же время сильнее всего упали цены в Сумской области — на 6%, до 27,09 тыс. долларов.

Также подорожали однокомнатные квартиры в следующих областях:

  • Ровенская — на 6%
  • Кировоградская — на 6%;
  • Черновицкая — на 5%;
  • г. Киев — на 4%;
  • Черниговская — на 3%;
  • Тернопольская — на 1%;
  • Винницкая — на 0,5%.

Упали цены на "однушки" также в следующих областях:

  • Харьковская — на 5%;
  • Черкасская — на 5%;
  • Киевская — 4%;
  • Волынская — 4%;
  • Запорожская — 4%;
  • Днепропетровская — 3%;
  • Хмельницкая —- 2%;
  • Ивано-Франковская — 2%.

Кроме того, незначительно снизились цены во Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях — на 1%. Меньше одного процента стоит дешевле такого типа жилье в Житомирской и Полтавской областях.

Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры

В среднем на "вторичке" однокомнатные квартиры по стране продают по цене в диапазоне — 21 тыс. — 97 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры — в столице Украины — 97 тыс. долларов. Также в списке квартир с высокими ценами:

  • Львовская область — 68,9 тыс. долларов;
  • Закарпатская — 58,9 тыс. долларов.
  • Винницкая — 52,1 тыс. долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры:

  • в Херсонской области — 21 тыс. долларов;
  • Запорожской — 21,73 тыс. долларов;
  • Николаевской — 22,88 тыс. долларов.

 

цены на квартиры
Источник: Dim.Ria

Что еще стоит знать

Напомним, несмотря на войну и постоянные обстрелы со стороны России, украинцы продолжают покупать новое жилье. Однако основная часть запросов на первичное жилье приходится на города, считающиеся относительно безопасными.

Также мы писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.

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