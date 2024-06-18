Цены на недвижимость — сколько стоят 1-комнатные квартиры в июне

В Украине изменились в стоимости однокомнатные квартиры — какие цены в регионах
Весной 2024 года на украинском вторичном рынке недвижимости изменились цены на однокомнатные квартиры. В некоторых регионах стоимость резко упала, в некоторых — существенно выросла.
Об этом сообщает издание Oboz.ua, ссылаясь на профильный маркетплейс.
Как изменилась ситуация в регионах
По информации портала по недвижимости, с марта по май текущего года больше всего возросла стоимость такого типа жилья на Закарпатье — на 10%, до 58,92 тыс. долларов. В то же время сильнее всего упали цены в Сумской области — на 6%, до 27,09 тыс. долларов.
Также подорожали однокомнатные квартиры в следующих областях:
- Ровенская — на 6%
- Кировоградская — на 6%;
- Черновицкая — на 5%;
- г. Киев — на 4%;
- Черниговская — на 3%;
- Тернопольская — на 1%;
- Винницкая — на 0,5%.
Упали цены на "однушки" также в следующих областях:
- Харьковская — на 5%;
- Черкасская — на 5%;
- Киевская — 4%;
- Волынская — 4%;
- Запорожская — 4%;
- Днепропетровская — 3%;
- Хмельницкая —- 2%;
- Ивано-Франковская — 2%.
Кроме того, незначительно снизились цены во Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях — на 1%. Меньше одного процента стоит дешевле такого типа жилье в Житомирской и Полтавской областях.
Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры
В среднем на "вторичке" однокомнатные квартиры по стране продают по цене в диапазоне — 21 тыс. — 97 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры — в столице Украины — 97 тыс. долларов. Также в списке квартир с высокими ценами:
- Львовская область — 68,9 тыс. долларов;
- Закарпатская — 58,9 тыс. долларов.
- Винницкая — 52,1 тыс. долларов.
Самые дешевые однокомнатные квартиры:
- в Херсонской области — 21 тыс. долларов;
- Запорожской — 21,73 тыс. долларов;
- Николаевской — 22,88 тыс. долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, несмотря на войну и постоянные обстрелы со стороны России, украинцы продолжают покупать новое жилье. Однако основная часть запросов на первичное жилье приходится на города, считающиеся относительно безопасными.
Также мы писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.
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