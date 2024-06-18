Цены на недвижимость — сколько стоят 1-комнатные квартиры в июне

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

Весной 2024 года на украинском вторичном рынке недвижимости изменились цены на однокомнатные квартиры. В некоторых регионах стоимость резко упала, в некоторых — существенно выросла.

Об этом сообщает издание Oboz.ua, ссылаясь на профильный маркетплейс.

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Как изменилась ситуация в регионах

По информации портала по недвижимости, с марта по май текущего года больше всего возросла стоимость такого типа жилья на Закарпатье — на 10%, до 58,92 тыс. долларов. В то же время сильнее всего упали цены в Сумской области — на 6%, до 27,09 тыс. долларов.

Также подорожали однокомнатные квартиры в следующих областях:

Ровенская — на 6%

Кировоградская — на 6%;

Черновицкая — на 5%;

г. Киев — на 4%;

Черниговская — на 3%;

Тернопольская — на 1%;

Винницкая — на 0,5%.

Упали цены на "однушки" также в следующих областях:

Харьковская — на 5%;

Черкасская — на 5%;

Киевская — 4%;

Волынская — 4%;

Запорожская — 4%;

Днепропетровская — 3%;

Хмельницкая —- 2%;

Ивано-Франковская — 2%.

Кроме того, незначительно снизились цены во Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях — на 1%. Меньше одного процента стоит дешевле такого типа жилье в Житомирской и Полтавской областях.

Какие сейчас цены на однокомнатные квартиры

В среднем на "вторичке" однокомнатные квартиры по стране продают по цене в диапазоне — 21 тыс. — 97 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры — в столице Украины — 97 тыс. долларов. Также в списке квартир с высокими ценами:

Львовская область — 68,9 тыс. долларов;

Закарпатская — 58,9 тыс. долларов.

Винницкая — 52,1 тыс. долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры:

в Херсонской области — 21 тыс. долларов;

Запорожской — 21,73 тыс. долларов;

Николаевской — 22,88 тыс. долларов.

Источник: Dim.Ria

Что еще стоит знать

Напомним, несмотря на войну и постоянные обстрелы со стороны России, украинцы продолжают покупать новое жилье. Однако основная часть запросов на первичное жилье приходится на города, считающиеся относительно безопасными.

Также мы писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к подорожанию жилья.