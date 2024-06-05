Ціни на нерухомість впали — де стало вигідно купувати квартири

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

У Києві на первинному ринку нерухомості спостерігається зниження цін на квартири. За останній місяць вартість одного квадратного метра впала на 14,3%.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

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Як змінились ціни на квартири в новобудовах

За цими даними, вартість "квадрата" у новобудовах впала на 8,4 тис. грн. Місяць тому у середньому коштував 58,7 тисячі, а зараз — 50,3 тис. грн.

Водночас, за останні шість місяців квадратний метр додав у вартості близько 8 тисяч гривень (18,77%).

За інформацією порталу, найчастіше один квадратний метр в нових квартирах столиці коштує у середньому 20,8 тисячі гривень (близько 8,2% оголошень).

Трохи нижча вартість — 23,4 тисячі гривень у 7,3% оголошень, 26 тисяч гривень — у 5,7%, по 18,2 тисячі гривень — у 4,3%.

Джерело: M2bomber

Цінова політика в районах столиці

У Києві середня ціна на квадратні метри в новобудовах коливається від 38 тисяч до 108,95 тисячі гривень. Традиційно найвищі ціни пропонують:

у Печерському районі — 108,95 тисячі гривень;

у Шевченківському — 63,9 тисячі гривень;

у Подільському — 60 тисяч гривень;

у Голосіївському — 50,45 тисячі гривень.

Найдешевші пропозиції:

у Солом'янському районі — 38 тисяч гривень;

у Деснянському — 40,05 тисячі гривень;

у Дарницькому — 40,37 тисячі гривень;

у Дніпровському — 44,5 тисячі гривень;

у Святошинському — 44,65 тисячі гривень;

в Оболонському — 44,85 тисячі гривень;

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі року середні ціни на житлову нерухомість зросли на 16,0% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найбільше зростання цін спостерігалося на квартири на первинному ринку.

Також повідомлялося, що в Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%.