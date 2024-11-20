Ціни на картоплю в Україні — скільки коштують овочі сьогодні

Овочі на ринку. Фото: УНІАН

Цієї осені овочі суттєво подорожчали через несприятливі погодні умови, зокрема літню спеку та посуху, які негативно вплинули на врожай і зменшили кількість якісної продукції. Однак останнім часом вдалося стабілізувати ціни на більшість овочів, включно з картоплею, завдяки збільшенню поставок імпортної продукції.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері Громадського радіо.

Читайте також:

Стабілізація цін на овочі

За словами експерта, завдяки імпорту вдалося утримати ціни на картоплю на рівні 23–25 гривень за кілограм. Він також зазначив, що врожай овочів цього року суттєво постраждав через літню спеку, яка негативно вплинула на якість і кількість продукції.

"Ціни на картоплю стабілізувалися наразі майже на 23–25 гривень завдяки імпорту. Він підсилив пропозицію на ринку, що дає можливості стабілізувати ціни, зокрема на овочеву культуру. У нашому випадку ми можемо говорити про картоплю", — пояснив він.

Марчук зазначив, що посушливе літо суттєво вплинуло на овочі, які зараз з’являються у магазинах. У деяких господарствах досі триває збирання врожаю, але втрати буряків, моркви, капусти та картоплі подекуди перевищили 30%.

Через посуху багато культур не встигли дозріти, а подекуди врожай просто вигорів. Збирання цибулі припало на період інтенсивних опадів, через що її не вдалося вчасно зібрати. Як наслідок, частина врожаю зіпсувалася, що зменшило обсяг якісної продукції на ринку. Водночас нестачу частково компенсують імпортні поставки.

Які реальні ціни на картоплю зараз

Попри повідомлення експерта, ціни на картоплю станом на 20 листопада набагато вищі. На ринках Києва та інших регіонів України вартість цього овочу стартує від 30 грн за кілограм. А у Дніпрі картоплю на ринку можна купити за 35-38 грн за кілограм.

Водночас ціни на картоплю в супермаркетах набагато вищі. А саме:

Сільпо — від 32,30 до 59,95 грн/кг;

Metro — від 29,85 до 41,50 грн/кг;

Ашан — від 28,70 до 42,50 грн/кг;

АТБ — від 28,59 до 42,95 грн/кг;

Varus — 28,50 до 49,90 грн/кг.

Варто зазначити, що за даними порталу Minfin, в листопаді минулого року 1 кілограм картоплі коштував 11,90 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в листопаді ціни на хліб у роздрібних мережах України можуть зрости на 10–15%. Якщо таке подорожчання не відбудеться, виробники, ймовірно, будуть змушені скоротити обсяги постачання продукції до магазинів, щоб уникнути збитків.

Ми також писали, що за прогнозами Нацбанку в Україні в найближчі місяці очікується подальше зростання цін, спричинене кількома факторами. Зокрема, це ситуація на ринку продовольчих товарів, збільшення бюджетних витрат, високі темпи підвищення заробітних плат, а також зростання енергодефіциту в умовах опалювального сезону.