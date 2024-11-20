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В Украине изменились цены на картофель — сколько стоит

20 ноября 2024 15:43
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на картофель в Украине — сколько стоят овощи сегодня
Овощи на рынке. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Этой осенью овощи существенно подорожали из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, летней жары и засухи, которые негативно повлияли на урожай и уменьшили количество качественной продукции. Однако в последнее время удалось стабилизировать цены на большинство овощей, включая картофель, благодаря увеличению поставок импортной продукции.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Громадського радіо.

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Стабилизация цен на овощи

По словам эксперта, благодаря импорту удалось удержать цены на картофель на уровне 23-25 гривен за килограмм. Он также отметил, что урожай овощей в этом году существенно пострадал из-за летней жары, которая негативно повлияла на качество и количество продукции.

"Цены на картофель стабилизировались сейчас почти на 23–25 гривен благодаря импорту. Он усилил предложение на рынке, что позволяет стабилизировать цены, в частности на овощную культуру. В нашем случае мы можем говорить о картофеле", — пояснил он.

Марчук отметил, что засушливое лето оказало существенное влияние на овощи, которые сейчас появляются в магазинах. В некоторых хозяйствах до сих пор идет уборка урожая, но потери свеклы, моркови, капусты и картофеля порой превысили 30%.

Из-за засухи многие культуры не успели созреть, а кое-где урожай просто выгорел. Уборка лука пришлась на период интенсивных осадков, из-за чего его не удалось вовремя собрать. Как следствие, часть урожая испортилась, что снизило объем качественной продукции на рынке. В то же время нехватку частично компенсируют импортные поставки.

Какие реальные цены на картофель сейчас

Несмотря на сообщения эксперта, цены на картофель по состоянию на 20 ноября гораздо выше. На рынках Киева и других регионов Украины, стоимость этого овоща стартует от 30 грн за килограмм. А в Днепре картошку на рынке можно купить за 35-38 грн за килограмм.

В то же время цены на картофель в супермаркетах намного выше. А именно:

  • Сільпо — от 32,30 до 59,95 грн/кг;
  • Metro — от 29,85 до 41,50 грн/кг;
  • Ашан — от 28,70 до 42,50 грн/кг;
  • АТБ — от 28,59 до 42,95 грн/кг;
  • Varus — 28,50 до 49,90 грн/кг.

Следует отметить, что по данным портала Minfin, в ноябре прошлого года 1 килограмм картофеля стоил 11,90 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре цены на хлеб в розничных сетях Украины могут вырасти на 10-15%. Если такое удорожание не произойдет, производители, вероятно, будут вынуждены сократить объемы поставок продукции в магазины, чтобы избежать убытков.

Мы также писали, что по прогнозам Нацбанка в Украине в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен, вызванный несколькими факторами. В частности, это ситуация на рынке продовольственных товаров, увеличение бюджетных расходов, высокие темпы повышения заработной платы, а также рост энергодефицита в условиях отопительного сезона.

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