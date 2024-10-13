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В Україні змінили ціни на землю — скільки коштує гектар

13 жовтня 2024 11:19
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на землю — як змінилась вартість гектара в Україні
Обробка землі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Вартість сільськогосподарських земель в Україні продовжує зростати. У вересні 2024 року середня ціна за гектар досягла 49 045 грн, що на 1 300 грн більше, ніж у серпні, коли цей показник становив 47 739 грн.

Про це повідомляє Опендатабот

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Як змінилась вартість землі

Аналітики повідомляють, що з початку 2024 року вартість сільськогосподарських земель в Україні зросла на 3 800 грн. У січні середня ціна за гектар становила 45 245 грн. Найвищу вартість зафіксували в липні — 51 192 грн за гектар, тоді як найнижча ціна була в лютому, коли гектар коштував у середньому 43 804 грн.

Скільки коштує земля в Україні
Ціни на с/г землю. Джерело: Опендатабот

Де найнижчі ціни на землю

Загалом ціни на гектар сільськогосподарської землі в Україні значно варіюються залежно від регіону — від 15 471 до 134 248 грн. Найвища вартість зафіксована в Івано-Франківській області, де гектар землі коштує 134 248 грн. Далі йдуть:

  • Київська область — 78 556 грн,
  • Львівська — 67 620 грн,
  • Волинська — 66 644 грн,
  • Тернопільська — 65 697 грн,
  • Полтавська область — 61 243 грн.

Аналітики зафіксували найнижчі ціни на землю сільськогосподарського призначення в Луганській області, де гектар коштує 15 471 грн. Крім того, низькі ціни спостерігаються в таких регіонах:

  • Миколаївська область — 31 051 грн,
  • Одеська — 32 759 грн,
  • Сумська — 34 289 грн,
  • Харківська — 35 721 грн,
  • Донецька — 36 219 грн,
  • Чернігівська область — 36 651 грн.
Скільки коштує земля в регіонах України
Ціни на землю в областях України. Джерело: Опендатабот

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні сільськогосподарська земля з часу відкриття ринку подорожчала у середньому на 7 тис. грн за один гектар. У наступні кілька років земельні ділянки можуть ще більше зрости у ціні.

Також ми писали, що фермери продовжують виплачувати українцям кошти за земельні паї, здані в оренду. Відомо, які суми отримують пайовики у різних регіонах у 2024 році.

земля ринок землі сільське господарство гроші ціни в Україні аграрії

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