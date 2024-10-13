Ціни на землю — як змінилась вартість гектара в Україні

Обробка землі. Фото: УНІАН

Вартість сільськогосподарських земель в Україні продовжує зростати. У вересні 2024 року середня ціна за гектар досягла 49 045 грн, що на 1 300 грн більше, ніж у серпні, коли цей показник становив 47 739 грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Аналітики повідомляють, що з початку 2024 року вартість сільськогосподарських земель в Україні зросла на 3 800 грн. У січні середня ціна за гектар становила 45 245 грн. Найвищу вартість зафіксували в липні — 51 192 грн за гектар, тоді як найнижча ціна була в лютому, коли гектар коштував у середньому 43 804 грн.

Ціни на с/г землю. Джерело: Опендатабот

Де найнижчі ціни на землю

Загалом ціни на гектар сільськогосподарської землі в Україні значно варіюються залежно від регіону — від 15 471 до 134 248 грн. Найвища вартість зафіксована в Івано-Франківській області, де гектар землі коштує 134 248 грн. Далі йдуть:

Київська область — 78 556 грн,

Львівська — 67 620 грн,

Волинська — 66 644 грн,

Тернопільська — 65 697 грн,

Полтавська область — 61 243 грн.

Аналітики зафіксували найнижчі ціни на землю сільськогосподарського призначення в Луганській області, де гектар коштує 15 471 грн. Крім того, низькі ціни спостерігаються в таких регіонах:

Миколаївська область — 31 051 грн,

Одеська — 32 759 грн,

Сумська — 34 289 грн,

Харківська — 35 721 грн,

Донецька — 36 219 грн,

Чернігівська область — 36 651 грн.

Ціни на землю в областях України. Джерело: Опендатабот

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні сільськогосподарська земля з часу відкриття ринку подорожчала у середньому на 7 тис. грн за один гектар. У наступні кілька років земельні ділянки можуть ще більше зрости у ціні.

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