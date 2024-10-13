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В Украине изменили цены на землю — сколько стоит гектар

13 октября 2024 11:19
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на землю — как изменилась стоимость гектара в Украине
Обработка земли. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Стоимость сельскохозяйственных земель в Украине продолжает расти. В сентябре 2024 года средняя цена за гектар достигла 49 045 грн, что на 1 300 грн больше, чем в августе, когда этот показатель составлял 47 739 грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Как изменилась стоимость земли

Аналитики сообщают, что с начала 2024 стоимость сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 3 800 грн. В январе средняя цена на гектар составила 45 245 грн. Самая высокая стоимость зафиксирована в июле — 51 192 грн за гектар, тогда как самая низкая цена была в феврале, когда гектар стоил в среднем 43 804 грн.

Сколько стоит земля в Украине
Цены на с/х землю. Источник: Опендатабот

Где самые низкие цены на землю

В целом, цены на гектар сельскохозяйственной земли в Украине значительно варьируются в зависимости от региона — от 15 471 до 134 248 грн. Самая высокая стоимость зафиксирована в Ивано-Франковской области, где гектар земли стоит 134 248 грн. Дальше идут:

  • Киевская область — 78 556 грн,
  • Львовская — 67 620 грн,
  • Волынская — 66 644 грн,
  • Тернопольская — 65 697 грн,
  • Полтавская область — 61 243 грн.

Аналитики зафиксировали самые низкие цены на землю сельскохозяйственного назначения в Луганской области, где гектар стоит 15 471 грн. Кроме того, низкие цены наблюдаются в следующих регионах:

  • Николаевская область — 31 051 грн,
  • Одесская — 32 759 грн,
  • Сумская — 34 289 грн,
  • Харьковская — 35 721 грн,
  • Донецкая — 36 219 грн,
  • Черниговская область — 36 651 грн.
Сколько стоит земля в регионах Украины
Цены на землю в Украине. Источник: Опендатабот

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине сельскохозяйственная земля с момента открытия рынка подорожала в среднем на 7 тыс. грн за один гектар. В последующие несколько лет земельные участки могут еще больше увеличиться в цене.

Также мы писали, что фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.

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