Цены на землю — как изменилась стоимость гектара в Украине

Обработка земли. Фото: УНИАН

Стоимость сельскохозяйственных земель в Украине продолжает расти. В сентябре 2024 года средняя цена за гектар достигла 49 045 грн, что на 1 300 грн больше, чем в августе, когда этот показатель составлял 47 739 грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Как изменилась стоимость земли

Аналитики сообщают, что с начала 2024 стоимость сельскохозяйственных земель в Украине выросла на 3 800 грн. В январе средняя цена на гектар составила 45 245 грн. Самая высокая стоимость зафиксирована в июле — 51 192 грн за гектар, тогда как самая низкая цена была в феврале, когда гектар стоил в среднем 43 804 грн.

Цены на с/х землю. Источник: Опендатабот

Где самые низкие цены на землю

В целом, цены на гектар сельскохозяйственной земли в Украине значительно варьируются в зависимости от региона — от 15 471 до 134 248 грн. Самая высокая стоимость зафиксирована в Ивано-Франковской области, где гектар земли стоит 134 248 грн. Дальше идут:

Киевская область — 78 556 грн,

Львовская — 67 620 грн,

Волынская — 66 644 грн,

Тернопольская — 65 697 грн,

Полтавская область — 61 243 грн.

Аналитики зафиксировали самые низкие цены на землю сельскохозяйственного назначения в Луганской области, где гектар стоит 15 471 грн. Кроме того, низкие цены наблюдаются в следующих регионах:

Николаевская область — 31 051 грн,

Одесская — 32 759 грн,

Сумская — 34 289 грн,

Харьковская — 35 721 грн,

Донецкая — 36 219 грн,

Черниговская область — 36 651 грн.

Цены на землю в Украине. Источник: Опендатабот

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине сельскохозяйственная земля с момента открытия рынка подорожала в среднем на 7 тыс. грн за один гектар. В последующие несколько лет земельные участки могут еще больше увеличиться в цене.

Также мы писали, что фермеры продолжают выплачивать украинцам средства за земельные паи, сданные в аренду. Известно, какие суммы получают пайщики в разных регионах в 2024 году.