Субсидії на тверде паливо у березні — за який період будуть враховувати доходи

Українці можуть отримати окрему субсидію на тверде паливо, якщо обігрівають житло твердим паливом і відсутнє централізоване опалення, газ чи електрика для опалення. Відомо, за який період будуть враховуватися доходи у разі звернення за оформленням такої допомоги у березні 2026 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Періоди доходів, що впливають на право на субсидію на дрова

Як зазначили у ПФУ, громадянам може надаватися житлова субсидія на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з розміру доходів домогосподарств за певний період.

Відповідне питання прописане у пункті 35 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого урядовою постановою № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Згідно з чинними правилами, субсидія на придбання твердого палива надається, виходячи з розміру доходів домогосподарств за попередній календарний рік. З огляду на це, у разі звернення за субсидією у березні 2026 року, братимуть до уваги дохід за 2025 рік.

Хто може оформити субсидію на дрова

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ можуть призначати українцям, якщо обігрівають житло твердим паливом і відсутнє централізоване опалення, газ чи електрика для опалення, один раз на рік на основі звернення до ПФУ.

Розмір допомоги розраховують індивідуально. Мінімальний обсяг твердого палива, на який можна отримати допомогу, — дві тонни за рік.

Грошову допомогу на придбання твердого палива надають на все домогосподарство одноразово. У 2026 році орієнтовна сума допомоги становить 19 400 грн на одне домогосподарство.

Як подати заявку на субсидію на дрова у 2026 році

Для призначення субсидії на дрова подаються заява та пакет документів. Заяву можна написати особисто у відділеннях Пенсійного фонду, місцевих радах або ЦНАПах, або онлайн — на порталі ПФУ чи портал "Дія".

Необхідно зібрати такі документи:

декларація про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

довідка про доходи (якщо інформації нема у податковій чи ПФУ);

копія договору реструктуризації боргу за комунальні послуги (за наявності).

Раніше повідомлялося, що українцям субсидію можуть припинити, якщо перебувають за межами країни понад 60 днів поспіль. Однак не зараховують період лікування, якщо це підтверджується медичними документами.

Також ми писали, що держава може вимагати повернення нарахованої субсидії, якщо під час перевірки з’ясують, що заявник не повідомив про збільшення доходів. Зокрема, це стосується як зарплати, так і додаткових виплат.