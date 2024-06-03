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В Украине взлетели цены на ряд овощей — что подорожало в июне

3 июня 2024 12:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в июне — в Украине стремительно дорожают овощи
Овощной магазин. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На полках украинских магазинов взлетели цены на ряд овощей из "борщевого набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

Такие данные обнародовал портал по мониторингу цен "Минфин".

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Стоимость картофеля в начале лета

Согласно данным аналитиков, в стране существенно повысилась стоимость картофеля, капусты и лука. По сравнению с предыдущим месяцем, цена на некоторые из них выросла на 15 грн.

В частности, повысилась стоимость молодого картофеля. В июне стоит 60,66 грн/кг, а в мае продавали по 53,49 грн/кг. В то же время, в супермаркетах цены отличаются: в магазинах "Метро" стоит 57,10 грн/кг, в "Новусе" — 64,89 грн/кг.

 

цены на картофель
Цены на картофель. Источник: Минфин

Цена на капусту в июне

Также выросли цены на капусту. Стоимость белокочанной выросла с 15,21 грн/кг до 23,50 грн/кг. Молодая же подешевела с 28,85 грн/кг в мае до 14,09 грн/кг — в июне.

 

цены на капусту
Цены на капусту. Источник: Минфин

Стоимость лука летом

Кроме того, подскочила цена на лук. В мае в среднем стоила 30,14 грн/кг, а в июне — 45,00 грн/кг. Стоимость молодого лука снизилась в цене до 39,99 грн/кг. В мае его продавали по 48,26 грн/кг. Подешевел и синий лук, однако стоимость остается высокой — 92,10 грн/кг.

 

цены на лук
Цены на лук. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в июне 2024 года на украинских рынках начала снижаться стоимость клубники. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.

Также мы писали, что в Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

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