Цены в 2025 году — бизнес предупредил о подорожании жизни в Украине

В Украине взлетят цены на товары и услуги — прогноз бизнеса на 2025 год
Украинские предприятия прогнозируют подорожание жизни в стране в 2025 году. Бизнес в своих деловых ожиданиях заявил о росте потребительских цен на уровне 9,7%.
Об этом идет речь в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины (НБУ) за третий квартал этого года.
Ухудшение инфляционных ожиданий
Как следует из исследования, инфляционные ожидания бизнеса неожиданно ухудшились после того, как семь кварталов подряд фиксировали улучшение.
В частности, во втором квартале текущего года опрошенные предприниматели ожидали инфляцию на уровне 9,0%, в первом квартале 2024 года — 11,0%, в четвертом квартале 2023-го — 11,3%, в третьем квартале 2023-го — 14 ,8%.
Большинство опрошенных считают (54%), что инфляция не будет превышать 10%. Предыдущий опрос был 62,8%. В то же время 15,3% ожидают, что инфляция подскочит до 15,1%.
Главным фактором для роста потребительских цен в дальнейшем военные действия. Так считают 81,8% предпринимателей. Увеличилось влияние такого фактора как "налоговые изменения" — в 2,5 раза, почти до 38%.
Существенно возросло негативное влияние курсового фактора и затрат на производство — 75,4% и 68,5% соответственно.
Опрос был проведен с 31 июля по 28 августа текущего года. Ответы дали 665 предприятий из 21 региона страны (без оккупированных территорий). Итоги опросов отражают мнение руководителей предприятий, а не оценки НБУ.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с начала сентября значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.
Также мы писали, что в Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами. Однако цены на сахар до конца года могут упасть.
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