Цены в 2025 году — бизнес предупредил о подорожании жизни в Украине

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские предприятия прогнозируют подорожание жизни в стране в 2025 году. Бизнес в своих деловых ожиданиях заявил о росте потребительских цен на уровне 9,7%.

Об этом идет речь в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины (НБУ) за третий квартал этого года.

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Ухудшение инфляционных ожиданий

Как следует из исследования, инфляционные ожидания бизнеса неожиданно ухудшились после того, как семь кварталов подряд фиксировали улучшение.

В частности, во втором квартале текущего года опрошенные предприниматели ожидали инфляцию на уровне 9,0%, в первом квартале 2024 года — 11,0%, в четвертом квартале 2023-го — 11,3%, в третьем квартале 2023-го — 14 ,8%.

Графика. Источник: НБУ

Большинство опрошенных считают (54%), что инфляция не будет превышать 10%. Предыдущий опрос был 62,8%. В то же время 15,3% ожидают, что инфляция подскочит до 15,1%.

Графика. Источник: НБУ

Главным фактором для роста потребительских цен в дальнейшем военные действия. Так считают 81,8% предпринимателей. Увеличилось влияние такого фактора как "налоговые изменения" — в 2,5 раза, почти до 38%.

Существенно возросло негативное влияние курсового фактора и затрат на производство — 75,4% и 68,5% соответственно.

Опрос был проведен с 31 июля по 28 августа текущего года. Ответы дали 665 предприятий из 21 региона страны (без оккупированных территорий). Итоги опросов отражают мнение руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала сентября значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

Также мы писали, что в Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами. Однако цены на сахар до конца года могут упасть.