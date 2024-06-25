Ціни на гречку — популярну крупу чекає подорожчання

Фасована гречка в руках. Фото: travelask

У 2024 році аграрії засіяли гречкою значно менші площі, щоб у підсумку вирівняти аномально низькі ціни. Цьогоріч засіяли близько 100 тис. гектарів проти 147,6 тис. гектарів у 2023 році.

Про це інформують у Мінагрополітики та Державній службі статистики.

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Обсяги посівів гречки у 2024 році

За цими даними, лідирує за площею посівів гречки Житомирська область — 14,8 тис. гектарів. Далі йдуть за площами посівів такі області:

Хмельницька — 11,4 тис. га;

Чернігівська — 11 тис. га;

Вінницька — 9 тис. га;

Тернопільська — 8,7 тис. га.

Проблеми аграріїв у 2023 році

Як розповідав раніше заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, минулого року в країні утворився надлишок гречки — зібрали рекордний урожай у 220 тисяч тонн, що спровокувало стрімке зниження цін, адже врожай майже вдвічі більший від річного споживання. У зв'язку з цим аграрії не отримали очікуваного прибутку.

Через це, щоб зрівняти ситуацію, аграрії вирішили у 2024 році скоротити площі посівів гречки. Очікується, що у підсумку ціни нового врожаю зростуть на внутрішньому ринку.

Скільки зараз коштує гречка

Гречка на початку війни на тлі ажіотажу подорожчала до захмарних понад 100 грн/кг. Після чого постійно дешевшала завдяки достатньому врожаю.

Динаміка ціни на гречку. Джерело: Мінфін

Водночас у червні 2024 року почала знову дорожчати у магазинах. Середньомісячна ціна становить — 28,22 грн/кг, у травні було 25,74 грн/кг.

Ціни на гречку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електроенергію з червня 2024 року.

Також ми писали, що українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.