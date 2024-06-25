Ціни на гречку — популярну крупу чекає подорожчання

В Україні злетять ціни на гречку — відомо причину
У 2024 році аграрії засіяли гречкою значно менші площі, щоб у підсумку вирівняти аномально низькі ціни. Цьогоріч засіяли близько 100 тис. гектарів проти 147,6 тис. гектарів у 2023 році.
Про це інформують у Мінагрополітики та Державній службі статистики.
Обсяги посівів гречки у 2024 році
За цими даними, лідирує за площею посівів гречки Житомирська область — 14,8 тис. гектарів. Далі йдуть за площами посівів такі області:
- Хмельницька — 11,4 тис. га;
- Чернігівська — 11 тис. га;
- Вінницька — 9 тис. га;
- Тернопільська — 8,7 тис. га.
Проблеми аграріїв у 2023 році
Як розповідав раніше заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, минулого року в країні утворився надлишок гречки — зібрали рекордний урожай у 220 тисяч тонн, що спровокувало стрімке зниження цін, адже врожай майже вдвічі більший від річного споживання. У зв'язку з цим аграрії не отримали очікуваного прибутку.
Через це, щоб зрівняти ситуацію, аграрії вирішили у 2024 році скоротити площі посівів гречки. Очікується, що у підсумку ціни нового врожаю зростуть на внутрішньому ринку.
Скільки зараз коштує гречка
Гречка на початку війни на тлі ажіотажу подорожчала до захмарних понад 100 грн/кг. Після чого постійно дешевшала завдяки достатньому врожаю.
Водночас у червні 2024 року почала знову дорожчати у магазинах. Середньомісячна ціна становить — 28,22 грн/кг, у травні було 25,74 грн/кг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в НБУ прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електроенергію з червня 2024 року.
Також ми писали, що українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.
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