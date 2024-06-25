Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине взлетят цены на гречку — известна причина arrow

В Украине взлетят цены на гречку — известна причина

25 июня 2024 12:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на гречку — популярную крупу ждет подорожание
Фасованная гречка в руках. Фото: travelask
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году аграрии засеяли гречкой значительно меньшие площади, чтобы в итоге выровнять аномально низкие цены. В этом году засеяно около 100 тыс. гектаров против 147,6 тыс. гектаров в 2023 году.

Об этом информируют в Минагрополитике и Государственной службе статистики.

Читайте также:

Объемы посевов гречихи в 2024 году

По этим данным, лидирует по площади посевов гречки Житомирская область — 14,8 тыс. гектаров. Далее следуют за площадями посевов следующие области:

  • Хмельницкая — 11,4 тыс. га;
  • Черниговская — 11 тыс. га;
  • Винницкая — 9 тыс. га;
  • Тернопольская — 8,7 тыс. га.

Проблемы аграриев в 2023 году

Как рассказывал ранее заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, в прошлом году в стране образовался избыток гречки — собрали рекордный урожай в 220 тысяч тонн, что спровоцировало стремительное снижение цен, ведь урожай почти вдвое больше годового потребления. В связи с этим аграрии не получили ожидаемой прибыли.

Поэтому, чтобы выровнять ситуацию, аграрии решили в 2024 году сократить площади посевов гречихи. Ожидается, что в результате цены нового урожая вырастут на внутреннем рынке.

Сколько сейчас стоит гречка

Гречка в начале войны на фоне ажиотажа подорожала до более 100 грн/кг. После чего постоянно дешевела благодаря достаточному урожаю.

 

цены на гречку
Динамика цены на гречку. Источник: Минфин

В июне 2024 года начала снова дорожать в магазинах. Среднемесячная цена составляет 28,22 грн/кг, в мае было 25,74 грн/кг.

 

цены на гречку
Цены на гречиху. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электроэнергию с июня 2024 года.

Также мы писали, что украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

продукты
магазины
цены
аграрии
гречка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление