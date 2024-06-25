Цены на гречку — популярную крупу ждет подорожание

В Украине взлетят цены на гречку — известна причина
В 2024 году аграрии засеяли гречкой значительно меньшие площади, чтобы в итоге выровнять аномально низкие цены. В этом году засеяно около 100 тыс. гектаров против 147,6 тыс. гектаров в 2023 году.
Об этом информируют в Минагрополитике и Государственной службе статистики.
Объемы посевов гречихи в 2024 году
По этим данным, лидирует по площади посевов гречки Житомирская область — 14,8 тыс. гектаров. Далее следуют за площадями посевов следующие области:
- Хмельницкая — 11,4 тыс. га;
- Черниговская — 11 тыс. га;
- Винницкая — 9 тыс. га;
- Тернопольская — 8,7 тыс. га.
Проблемы аграриев в 2023 году
Как рассказывал ранее заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, в прошлом году в стране образовался избыток гречки — собрали рекордный урожай в 220 тысяч тонн, что спровоцировало стремительное снижение цен, ведь урожай почти вдвое больше годового потребления. В связи с этим аграрии не получили ожидаемой прибыли.
Поэтому, чтобы выровнять ситуацию, аграрии решили в 2024 году сократить площади посевов гречихи. Ожидается, что в результате цены нового урожая вырастут на внутреннем рынке.
Сколько сейчас стоит гречка
Гречка в начале войны на фоне ажиотажа подорожала до более 100 грн/кг. После чего постоянно дешевела благодаря достаточному урожаю.
В июне 2024 года начала снова дорожать в магазинах. Среднемесячная цена составляет 28,22 грн/кг, в мае было 25,74 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, в НБУ прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электроэнергию с июня 2024 года.
Также мы писали, что украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.
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