Американський СПГ постачатимуть Україні — що відомо про новий маршрут

Обладнання на газотранспортній системі. Фото: УНІАН

Україна у 2025 році отримуватиме американський скраплений природний газ (СПГ) з Греції. Транспортування ресурсу відбуватиметься після запуску об'єднаної потужності — Трансбалканським маршрутом.

Як повідомили в Операторі ГТС України (ОГТСУ), Болгарія, Греція, Румунія, Молдова та Україна домовилися, що на транспортування газу діятиме знижка у 25%.

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Зазначається, що газ використовуватимуть лише для поставок в Україну. До ресурсу не буде доступу з віртуальних торгових точок в проміжних країнах. В ОГТСУ також розповіли, що:

транзитний маршрут запрацює у червні, транзит триватиме до жовтня 2025 року;

ініціатива спрямована на диверсифікацію газових поставок і підвищення енергостійкості України.

Як транспортуватимуть газ з Греції до України. Фото: ОГТСУ/Facebook

"Забезпечення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту особливо важливе в контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання", — зауважили в Операторі ГТС України.

Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

Нагадаємо, 26 травня 2025 року газ на українському ринку коштував понад 23 тис. грн/за тис. куб м (з ПДВ). Це найвища ціна з 2023 року.

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