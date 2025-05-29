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В Україні з'явиться американський газ — хто і як постачатиме

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Дата публікації: 29 травня 2025 17:14
Американський СПГ постачатимуть Україні — що відомо про новий маршрут
Обладнання на газотранспортній системі. Фото: УНІАН

Україна у 2025 році отримуватиме американський скраплений природний газ (СПГ) з Греції. Транспортування ресурсу відбуватиметься після запуску об'єднаної потужності — Трансбалканським маршрутом. 

Як повідомили в Операторі ГТС України (ОГТСУ), Болгарія, Греція, Румунія, Молдова та Україна домовилися, що на транспортування газу діятиме знижка у 25%.

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Зазначається, що газ використовуватимуть лише для поставок в Україну. До ресурсу не буде доступу з віртуальних торгових точок в проміжних країнах. В ОГТСУ також розповіли, що:

  • транзитний маршрут запрацює у червні, транзит триватиме до жовтня 2025 року;
  • ініціатива спрямована на диверсифікацію газових поставок і підвищення енергостійкості України.
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Як транспортуватимуть газ з Греції до України. Фото: ОГТСУ/Facebook

"Забезпечення комерційної привабливості Трансбалканського маршруту особливо важливе в контексті дефіциту доступних потужностей на деяких центральноєвропейських точках з’єднання", — зауважили в Операторі ГТС України.

Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

Нагадаємо, 26 травня 2025 року газ на українському ринку коштував понад 23 тис. грн/за тис. куб м (з ПДВ). Це найвища ціна з 2023 року.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон 2025/2026 в Україні опинився на межі зриву. Усе через хибні прогнози щодо потреби в газі. 

ГТС Греція Україна газопровід газ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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