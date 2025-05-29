Американский СПГ будут поставлять Украине — что известно о новом маршруте

Оборудование на газотранспортной системе. Фото: УНИАН

Украина в 2025 году будет получать американский сжиженный природный газ (СПГ) из Греции. Транспортировка ресурса будет происходить после запуска объединенной мощности — по Трансбалканскому маршруту.

Как сообщили в Операторе ГТС Украины (ОГТСУ), Болгария, Греция, Румыния, Молдова и Украина договорились, что на транспортировку газа будет действовать скидка в 25%.

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Отмечается, что газ будут использовать только для поставок в Украину. К ресурсу не будет доступа из виртуальных торговых точек в промежуточных странах. В ОГТСУ также рассказали, что:

транзитный маршрут заработает в июне, транзит продлится до октября 2025 года;

инициатива направлена на диверсификацию газовых поставок и повышение энергоустойчивости Украины.

Как будут транспортировать газ из Греции в Украину. Фото: ОГТСУ/Facebook

"Обеспечение коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута особенно важно в контексте дефицита доступных мощностей на некоторых центральноевропейских точках соединения", — отметили в Операторе ГТС Украины.

Операторы стран, участвующих в проекте, будут проводить единый аукцион для распределения мощностей на всех точках Трансбалканского коридора по маршруту транспортировки природного газа из Греции в Украину.

Напомним, 26 мая 2025 года газ на украинском рынке стоил более 23 тыс. грн/за тыс. куб м (с НДС). Это самая высокая цена с 2023 года.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон 2025/2026 в Украине оказался на грани срыва. Все из-за ошибочных прогнозов относительно потребности в газе.