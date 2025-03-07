В Україні з'явилася надбавка 10% до зарплати за знання англійської мови — хто отримуватиме

Людина тримає у руках купюри по 100 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у працівників, які володіють англійською мовою, з'явиться надбавка до зарплат. Однак розраховувати на доплату у 10% від посадового окладу зможуть не усі українці.

Як написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний порядок уряд вже затвердив.

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Хто отримуватиме надбавку до зарплати

Це стосується державних службовців, які володіють англійською мовою на рівні В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR). Так, надбавку отримуватимуть:

голови (та заступники) місцевих державних адміністрацій;

військовослужбовці, які служать в армії за контрактом;

поліцейські;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти та науки.

особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;

прокурори;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі;

керівники державних наукових установ.

Мельничук зазначив, що рішення уряду стане актуальним одночасно з набранням чинності частини 6 статті 4 Закону України "Про застосування англійської мови в Україні" та діятиме протягом чотирьох років.

Раніше стало відомо, що освітяни зароблятимуть більше за свою роботу у несприятливих умовах. Однак посадові оклади педагогів залишаться без змін, через брак коштів у бюджеті.

Також ми розповідали, що вчителі скаржилися, що їхні зарплати у січні були меншими, ніж зазвичай. У Міносвіти пояснили, що заклади освіти можуть зменшити надбавку за престижність праці (з 30% до 5%), але компенсувати витрати на доплату за роботу в несприятливих умовах.