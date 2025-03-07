В Украине появилась надбавка 10% к зарплате за знание английского языка — кто будет получать

В Украине появились новые надбавки к зарплатам — кому начислят
В Украине у работников, владеющих английским языком, появится надбавка к зарплатам. Однако рассчитывать на доплату в 10% от должностного оклада смогут не все украинцы.
Как написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий порядок правительство уже утвердило.
Кто будет получать надбавку к зарплате
Это касается государственных служащих, владеющих английским языком на уровне В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR). Так, надбавку будут получать:
- главы (и заместители) местных государственных администраций;
- военнослужащие, которые служат в армии по контракту;
- полицейские;
- руководители государственных научных учреждений;
- руководители высших учебных заведений;
- работники сферы образования и науки.
- начальствующий состав из других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;
- прокуроры;
- руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству;
- руководители государственных научных учреждений.
Мельничук отметил, что решение правительства станет актуальным одновременно со вступлением в силу части 6 статьи 4 Закона Украины "О применении английского языка в Украине" и будет действовать в течение четырех лет.
Ранее стало известно, что педагоги будут зарабатывать больше за свою работу в неблагоприятных условиях. Однако должностные оклады педагогов останутся без изменений, из-за нехватки средств в бюджете.
Также мы рассказывали, что учителя жаловались, что их зарплаты в январе были меньше, чем обычно. В Минобразования объяснили, что учебные заведения могут сократить надбавку за престижность труда (с 30% до 5%), но компенсировать расходы на доплату за работу в неблагоприятных условиях.
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