Робота вчителем у 2025 році — як зростуть зарплати

Вчителька під час уроку навчає дітей. Фото: УНІАН

З вересня цього року українські вчителі додатково отримуватимуть до своїх зарплат не 1 тис., а 2 тис. грн. Але основні зарплати в освітян не зміняться, оскільки в бюджеті бракує грошей.

Про це заявив у Верховній Раді міністр освіти Оксен Лісовий.

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За словами Лісового, на 2025 рік міністерство має отримати від держави 103,2 млрд грн на оплату праці вчителів. Додатково до цієї суми було виділено ще 11,9 млрд грн.

"Ми отримали збільшення, але зафіксували, що виплати зростуть на 1 тис. грн на початку календарного року, і на 2 тис. грн на початку навчального року 2025/2026", — сказав він.

При цьому для того, щоби усі педагоги в Україні почали заробляти більше, потрібна сума у розмірі 270 млрд грн. Станом на зараз, як зауважив Оксен Лісовий, міністерство не володіє такими фінансами.

Вчителям в Україні доплачують по 1 тис. грн — що відомо

З 1 січня педагоги отримують таку суму "за роботу в несприятливих умовах праці". У ній вже враховані податки та збори, які сплачуються українцями з офіційних доходів. Тобто початковий розмір за місяць становить 1,3 тис. грн, однак у підсумку громадянам виплачують менше.

Раніше ми пояснювали, чи виплачуватимуть надбавку до посадового окладу вчителям з мінімальною зарплатою. Роботодавцеві доведеться підняти дохід працівника до 8 тис. грн, після чого "вчительську доплату" нарахують.

Також нагадаємо, що зарплата вчителів залежить від тарифного розряду і кваліфікаційної категорії. У Міносвіти розповідали, скільки заробляють педагоги у 2025 році.