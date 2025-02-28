Зарплати 2025 — коли буде осучаснення виплат

Гроші у гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У січні 2025 року індексації заробітних плат для українських працівників не проводили. Оскільки перший місяць року став базовим, відомо, чи буде осучаснення виплат доходів українців у лютому.

Про це йдеться у листі-рекомендації Міністерства соціальної політики.

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Правила щодо осучаснення зарплат у 2025 році

Згідно зі статтею 34 Державного бюджету на поточний рік, передбачається застосування трьох норм:

обчислювати індекс споживчих цін для індексації доходів українців необхідно наростаючим підсумком з січня цього року;

у січні 2025 року приймають за 1% або 100%;

не потрібно нараховувати у січні суму індексації, що виникла у грудні 2024 року.

За словами експертів, для роз'яснення Міністерство соціальної політики оприлюднило лист-рекомендацію, де йшлося про те, що "базовий" місяць для індексації — січень поточного року. У зв'язку з цим обчислювати індекс споживчих цін необхідно вже з лютого цього року. Проте йдеться лише про рекомендацію. Через це виникла певна колізія, який місяць вважати базовим.

Коли відбудеться індексація зарплат

За словами фахівців, тим, у кого оклад підвищився у січні, базовим місяцем точно вважатиметься січень поточного року. При цьому, якою б не була інфляція у січні для індексації її не враховуватимуть. Аналогічно буде щодо решти місяців. У разі підвищення окладу у лютому — базовим стане лютий, без індексації.

Водночас, цього разу не буде спорів, як діяти з минулорічною "фіксованою" сумою індексації, адже вся нарахована минулого року індексація залишиться у 2024 році, а в 2025 році не збережеться.

"У лютому 2025 року індексацію зарплати нараховувати ще буде не потрібно! І це стосується усіх працівників та роботодавців!" — додали фахівці.

Раніше ми розповідали, що мінімальна заробітна плата у 2025 році залишатиметься на рівні 8 тис. грн. Проте у парламент внесли проєкт закону, де йдеться можливе підвищення "мінімалки".

Також ми писали, що український ринок праці зазнав минулого року значних змін через війну, міграцію та мобілізацію. Це призвело до нових тенденцій, які збережуться у 2025 році.