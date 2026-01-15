Відео
На АЗС готуються до підвищення цін на пальне — які причини

На АЗС готуються до підвищення цін на пальне — які причини

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:32
Ціни на пальне зростуть — водіїв попередили про подорожчання на АЗС
Жінка заправляє авто. Фото: Freepik

Світові ціни на нафту знову зросли, а гривня втратила позиції до євро й долара. Таке поєднання швидко підніме ціни на  українських заправках. 

Про ймовірне подорожчання пального з січня повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, пише Інтерфакс-Україна

Читайте також:

Коли зміняться ціни на дізель та бензин

Експерт пояснив, що курс долара до гривні додав до собівартості пального близько 1 грн. Ще півтори гривні дало подорожчання нафти. І хоча ціни на пально поки що стримується, ресурс для цього не безкінечний. Якщо тенденція збережеться, вже до кінця січня ціни скоригують у бік зростання.

Опт вже відреагував, бо бензин подорожчав приблизно на 2-2,5 гривні за літр. Оптові ціни на дизель теж показують схожу динаміку, особливо арктичні марки, що раптово стали потрібні через морози. Тобто, мінімум на таку ж суму чи більше підніметься й роздрібна ціна.

Як вплинули акцизи на ціну пального 

Січневе підвищення акцизів само по собі не спричинило стрибка цін на заправках. У грудні короткочасне подешевшання пального на світових біржах тимчасово перекрило новий податковий тягар. 

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні завершився третій етап запланованого зростання акцизів:

  • на бензин додали 1 грн 75 коп. за літр;
  • на дизель — 2 грн 25 коп. за літр;
  • на автогаз — 1 грн 50 коп. за літр.

Попередні підвищення відбулися у вересні 2024-го та січні 2025-го. В ідтоді податок зріс:

  • на автогаз — понад 6 грн за літр;
  • на бензин — на 3 грн за літр;
  • на дизель — на 4 грн за літр. 

Яка ціна пального 15 січня

За даними групи "А-95", на 15 січня середні роздрібні ціни:

  • бензин А-95 — 58,44 грн за літр;
  • дизель — 58,29 грн за літр;
  • автогаз — 38,08 грн.

Раніше ми писали, що світові ціни на нафту подорожчали на тлі протестів в Ірані та ризиків постачання. 

Також дізнайтеся, як мережа АЗС Ігоря Коломойського переходить під контроль нового власника

бензин авто АЗС нафта Ціни на пальне
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
