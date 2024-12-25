У Новій пошті попередили про небезпечну схему шахраїв – як не втратити гроші

Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Шахраї ніколи не зважають на війну та страждання людей, адже їхнє головне завдання — гроші. Так, наприклад, служба доставки посилок "Нова пошта" 25 грудня повідомила, що зловмисники почали надсилати українцям повідомлення про нібито заборгованість перед поштовим оператором.

Про це йдеться на сторінці компанії у соціальній мережі Facebook.

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У пресслужбі "Нової пошти" наголосили, що компанія не причетна до розсилки цих листів.

"Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг", — зазначається у повідомленні.

Компанія також повідомила, що кіберфахівці вже працюють над тим, щоби заблокувати сервери, з яких шахраї надсилають спам українцям.

Також у пресслужбі "Нової пошти" нагадали українцям, як не потрапити "на гачок" шахраїв. Для цього потрібно:

перевіряти адресу відправника. Оригінальні листи від "Нової пошти" надсилаються лише з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.

не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями. Якщо вже відкрили такий лист або вкладення — негайно змініть паролі на своїх акаунтах та перевірте, чи є інші активні сесії. Якщо знайшли підозрілу активність, варто завершити усі невідомі сесії, відкривши налаштування безпеки ваших акаунтів;

увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу;

отримавши такого листа —перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Що ще варто знати

Влітку 2024 року шахраї спробували нажитися на клієнтах "Укрпошти". Так, за інформацією компанії, зловмисники в інтернеті намагалися реалізувати NFT— марки від "Укрпошти", хоча поштовий оператор їх не випускає.

При цьому шахраї, вочевидь знали, що Верховна Рада ще у 2023 році ухвалила закон та врегулювала випуск цифрової поштової марки. Тобто парламент фактично погодив появу марки в NFT-форматі.

Раніше стало відомо, що "Укрпошта" з 1 січня 2025 року скасовує вагові тарифи. Вартість доставки визначатиметься виключно за об’ємом посилки.

Також ми розповідали, що поштомати працюють навіть коли відсутня електроенергія. Так, усі поштомати "Нової пошти" забезпечені відповідним функціоналом.