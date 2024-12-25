В Новой почте предупредили об опасной схеме мошенников – как не потерять деньги

Девушка держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мошенники никогда не учитывают войну и страдания людей, ведь их главная задача — деньги. Так, например, служба доставки посылок "Новой почты" 25 декабря сообщила, что злоумышленники начали посылать украинцам сообщения о якобы задолженности перед почтовым оператором.

Об этом говорится на странице компании в социальной сети Facebook.

Читайте также:

В пресс-службе "Новой почты" подчеркнули, что компания не причастна к рассылке этих писем.

"Злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией — в этом случае заявляют о долге" , — отмечается в сообщении.

Компания также сообщила, что киберспециалисты уже работают над тем, чтобы заблокировать серверы, с которых мошенники посылают спам украинцам.

Также в пресс-службе "Новой почты" украинцам напомнили, как не попасть "на крючок" мошенников. Для этого нужно:

проверять адрес отправителя. Оригинальные письма от "Новой почты" рассылаются только из официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения написания;

не открывать письма от незнакомых отправителей и не переходить по ссылкам. Если уже открыли такое письмо или вложение — немедленно смените пароли на своих аккаунтах и проверьте, есть ли другие активные сессии. Если обнаружили подозрительную активность, следует завершить все неизвестные сессии, открыв настройки безопасности ваших аккаунтов;

включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты, чтобы защитить аккаунт от несанкционированного доступа;

получив такое письмо, переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Что еще стоит знать

Летом 2024 года мошенники попытались нажиться на клиентах Укрпочты. Так, по информации компании, злоумышленники в интернете пытались реализовать NFT— марки от Укрпочты, хотя почтовый оператор их не выпускает.

При этом мошенники, очевидно, знали, что Верховная Рада еще в 2023 году приняла закон и урегулировала выпуск цифровой почтовой марки. То есть парламент фактически согласовал появление марки в NFT-формате.

Ранее стало известно, что Укрпочта с 1 января 2025 отменяет весовые тарифы. Стоимость доставки будет определяться исключительно по объему посылки.

Также мы рассказывали, что почтоматы работают даже когда отсутствует электроэнергия. Так, все почтоматы "Новой почты" снабжены соответствующим функционалом.