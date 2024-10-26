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В Україні здорожчав популярний овоч — який саме та на скільки

26 жовтня 2024 14:23
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на овочі в Україні — чому дорожчає капуста
Ринок у Києві. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні продовжують зростати ціни на овочі та інші харчові продукти. Зокрема, здорожчання торкнулося різних видів капусти, зокрема цвітної та білокачанної.

Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович у коментарі "Телеграфу".

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Детальніше про подорожчання капусти

За її словами, на ринку овочів склалася досить цікава ситуація.

"Окрім білоголової капусти, яка традиційно домінує, зростає попит на інші види капусти, такі як цвітна, броколі, брюссельська та савойська. Частка цих різновидів залишається значно меншою порівняно з білоголовою, однак їх популярність зростає завдяки здоровому харчуванню та збільшенню попиту в закладах громадського харчування", — сказала Попович.

За її словами, в порівнянні з минулим сезоном ціни на всі види капусти суттєво зросли. Так, білоголова капуста стала дорожчою більш ніж утричі, тоді як броколі та цвітна капуста подорожчали на 20-25%. Таке здорожчання частково викликане високими витратами на виробництво, а також збільшенням попиту на ці види капусти в дієтичному харчуванні.

На оптовому ринку "Шувар" білоголова капуста наразі коштує в середньому 21 грн/кг, тоді як минулого року її ціна становила 5,8 грн/кг. Вартість броколі зросла до 105 грн/кг, у порівнянні з 77,5 грн/кг торік. Щодо савойської капусти, то її ціна становить 35 грн/кг, в той час як минулого року вона була 22,5 грн/кг.

"Найпопулярніші різновиди капусти нині — це цвітна, яка стабільно популярна завдяки своїм корисним властивостям, броколі — демонструє найбільший попит серед усіх нетрадиційних видів капусти через популярність в дієтичних раціонах, савойська — популярна серед любителів кулінарних експериментів та брюссельська — має стабільний попит у спеціалізованих магазинах та ресторанах", — сказала Попович.

Експертка зазначає, що на сьогодні білоголова капуста займає понад 75% українського ринку капусти, тоді як інші види становлять приблизно 25%. Однак ця частка поступово зростає.

Чому дорожчає капуста в Україні

Попович наводить кілька причин, що призвели до здорожчання капусти:

  • Кліматичні умови. Спекотне літо негативно вплинуло на врожайність, особливо білоголової капусти, що в результаті призвело до зростання цін.
  • Збільшення вартості енергії та логістики. Це вплинуло на всі види капусти, особливо ті, які вимагають контролю температури під час зберігання та транспортування.
  • Попит на здорове харчування. Зростання популярності дієт з низьким вмістом вуглеводів сприяло підвищенню попиту на броколі та цвітну капусту.
  • Імпорт. Хоча капуста в Україні переважно вітчизняного виробництва, зростає імпорт броколі та цвітної капусти, оскільки попит на ці види перевищує обсяги місцевого виробництва.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні продовжується грибний сезон, і холодна дощова осіння погода створює сприятливі умови для збору грибів. Відомо, що вже встановлено ціни на свіжі дикі гриби, зібрані в українських лісах, тому зараз саме час їх купити.

Також ми розповідали, що ріпчаста цибуля в Україні має всі шанси стати найдорожчим овочем, вартість якого зросте рекордними темпами у 2024 році. За останній рік ціна на цибулю підвищилась майже на 40% і факторів для зміни такої тенденції цього сезону не фіксують.

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