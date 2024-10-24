Ціни на цибулю у 2024 році — овоч обіцяє побити рекорд до зими

Овочі на ринку столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ріпчаста цибуля має всі шанси стати найдорожчим овочем, вартість якого зросте рекордними темпами у 2024 році. За останній рік ціна на цибулю підвищилась майже на 40% і факторів для зміни такої тенденції цього сезону не фіксують.

Про це повідомляє профільне видання Agravery.

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Цінова ситуація з цибулею у 2024 році

За прогнозом учасників ринку, середня гуртова вартість цибулі ріпчастої становить 14,5 грн/кг. Показник на 38% вищий проти ціни минулого року, коли виробники продавали популярний овоч у гурті по 10,5 грн/кг. Такі розрахунки навели у відділі маркетингу ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Жодних факторів, які б вказували на зміну негативної тенденції, немає. Так, фахівці очікують, що вартість цибулі продовжить зростати найближчими місяцями на тлі внутрішньої обмеженої пропозиції. Припускають, що стабілізація цін можлива ближче до літа, коли на ринку з’явиться новий врожай.

Причини подорожчання цибулі

За словами учасників ринку, негативна цінова динаміка на цибулю є результатом кількох факторів. Зокрема, йдеться про вкрай низьку врожайність через аномальну спеку та нестабільні опади цього року.

"Зниження врожайності — це основний фактор, який призвів до здорожчання цибулі", — повідомляють експерти.

Важливу роль у нагнітанні ціни також грає зростання витрат на:

добриво;

пальне;

енергію.

На собівартість виробництва надалі впливає фактор війни, адже зумовила збільшення витрат на транспортування та зберігання продукції. Цьогоріч скоротились площі посівів, деякі виробники перейшли на вирощування інших культур.

При цьому споживання цибулі в Україні залишається стабільним, попри підвищення ціни. Однак споживачі дедалі частіше купують дешевші варіанти у вигляді імпортованого овочу чи нижчої якості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наприкінці жовтня 2024 року продовжується зростання цін на картоплю. Тоді як традиційно вартість цього базового продукту нового врожаю восени не підвищується після збору з полів.

Також ми писали, що в Україні ціни на курячі яйця демонструють стабільне зростання вже кілька тижнів, хоча до рекордних показників дворічної давності ще далеко, вартість вже перевищила 45 грн. Водночас з наближенням зимового сезону ціни на яйця можуть зрости до 70 грн за десяток.