Ціни на лисички та білі грибі — яка вартість на ринках та в магазинах

Літня жінка продає сушені гриби. Фото: УНІАН

В Україні продовжується грибний сезон, і холодна дощова осіння погода створює сприятливі умови для збору грибів. Відомо, що вже встановлено ціни на свіжі дикі гриби, зібрані в українських лісах, тому зараз саме час їх купити.

Про це розповідає 24 Канал.

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Ціни на гриби в Україні

В Україні триває осінній грибний сезон, який розпочався у вересні завдяки тривалим дощам, що наситили ґрунти вологою. Багато видів грибів ростуть практично в усіх регіонах, де створені сприятливі умови для їх розвитку. Проте північ та захід України традиційно вважаються найпопулярнішими "грибними" зонами.

Не всі їстівні гриби, які можна знайти в природі, потрапляють на полиці магазинів. Найчастіше покупцям пропонують печериці, які вирощують на фермах. Ці гриби доступні практично в будь-якому торговому закладі, а їхня ціна коливається на ринках від 99,80 гривні за дрібні до 119,70 гривні за великі.

Ось список цін на печериці в магазинах:

Auchan: 146,10 гривні;

Novus: 155,00 гривень;

Megamarket: 178,20 гривні;

Середня ціна: 144,23 гривні.

Гливи продаються в магазинах Varus за 139 гривень за кілограм. Лисички, які є менш розповсюдженими на ринках і в магазинах, зазвичай ростуть в дикій природі; 500-грамова упаковка цих грибів коштує 226,10 гривні. Різані гриби підберезники можна придбати в Varus за 189 гривень за кілограм.

Білі гриби на ринках зустрічаються ще рідше, оскільки їх не вирощують на фермах, що призводить до нижчої пропозиції та високих цін в порівнянні з іншими грибами.

Вартість сушених білих грибів на ринках становить 2470 гривень за кілограм, тоді як в онлайн-магазинах їх продають приблизно за 2500 гривень за кілограм. Півлітрова банка маринованих білих грибів коштує 292,60 гривні. Ціни на свіжі білі гриби І сорту коливаються від 200 до 400 гривень за кілограм.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з приходом осені розпочинається особливий сезон для грибників. Проте разом із ним приходять і певні ризики, зокрема, харчове отруєння грибами.

Також ми писали, що штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів в Україні значно збільшилися. Таке рішення прийняте з метою більш ефективного захисту природних ресурсів країни та запобігання самовільному збору цих дарів природи у заборонених місцях.