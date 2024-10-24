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В Украине подорожает популярный продукт — в чем причина

24 октября 2024 14:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цена на мясо в Украине растет — что именно подорожает и почему
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В скором времени цены на мясо в Украине могут постепенно возрасти, сообщают экономисты. Среди причин явления отмечают повышение стоимости кормов для животных, рост цен на энергоносители и увеличение налоговых ставок.

О том, какое мясо подорожает больше и когда, рассказывает ТСН.

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Подробнее о подорожании мяса

Отмечено, что на ферме Сергея Голембовского, расположенной под Киевом, содержится около трехсот коров. Уже пять лет фермер выращивает "кроссы" - помеси элитных мясных пород. Его особенная гордость – бельгийская голубая порода, отличающаяся скульптурными мышцами и сочным, питательным мясом.

Однако мясо Сергей не продает на местном рынке, поскольку не имеет собственного убойного цеха, да и спрос на говядину в Украине пока невелик. Поэтому откормленных животных преимущественно экспортируют в страны Ближнего Востока и в Африку. Из-за роста стоимости кормов и энергоносителей в течение года фермеру пришлось повысить цены на скот.

"Цена такого кросса в пределах 100 грн/кг сегодня живой вес. Комбикорм вырос на 15% и это очень существенно. И наши расходы на энергетику тоже повысились", — говорит Голембовский.

Поэтому себестоимость продукции выросла на 17%. И это без учета налоговых новшеств, таких как повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов.

Возможное повышение цен на мясо активно обсуждается на одном из столичных рынков. Лариса, занимающаяся торговлей уже 13 лет, продает говядину украинских пород и имеет постоянных клиентов. Чтобы не потерять покупателей, она пока удерживает цены, но признает, что рано или поздно ей придется переписать ценники. Насколько вырастут цены, будет зависеть от рыночной ситуации.

Ее коллега, продающая свинину, также соглашается с тем, что повышение цен неизбежно.

"Когда еще поднимется на 5 гривен нам, тогда мы уж точно будем поднимать. Потому что нам и за аренду платить", — говорит она.

Также отмечено, что курятина на некоторых прилавках уже начала постепенно расти в цене, что лишь подтверждает тенденцию общего подорожания мяса.

Прогноз экономистов

Аналитик Максим Гопка прогнозирует, что курятина, вероятно, увеличится в цене незначительно — в пределах 5-8% в ближайшие месяцы. Свинина может подорожать на 10-15%, в то время как говядина, по его мнению, не превысит 8% повышения стоимости.

Экономист Олег Пендзин считает, что предприниматели не будут слишком радикально повышать цены. Причиной этого является сокращение численности населения из-за войны войны и уменьшение реальных доходов граждан, что делает резкий рост цен рискованным шагом для бизнеса.

"У нас с вами в 2022 году — 25% реальных доходов населения, за 23-24 года мы не намного нарастили. И если мы считаем контрольные цифры 2025 года, легших в проект бюджета у нас замораживаются социальные стандарты при условии инфляции в 10%", — сказал эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине репчатый лук имеет все шансы стать самым дорогим овощем, стоимость которого вырастет рекордными темпами в 2024 году. За последний год цена на лук повысилась почти на 40% и факторов изменения такой тенденции в этом сезоне не фиксируют.

Также мы сообщали, что в конце октября 2024 года в Украине продолжается рост цен на картофель. В то время как традиционно стоимость этого базового продукта нового урожая осенью не повышается после сбора с полей.

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