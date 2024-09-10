Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине введут новую высокооплачиваемую профессию — что известно arrow

В Украине введут новую высокооплачиваемую профессию — что известно

10 сентября 2024 10:56
Ксения Симонова - Редактор
Работа деминером — в Украине введут высокооплачиваемую профессию
Украинские военнослужащие. Фото: dsns.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине введут новую профессию — оператора по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Нацагентство квалификаций одобрило соответствующий профессиональный стандарт, отвечающий международным требованиям IMAS (International Mine Action Standards).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Читайте также:

Подробнее о профессии деминера

В ведомстве отмечают, что ранее операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования, основываясь на собственных разработанных программах.

Благодаря наличию профессионального стандарта будут единые правила для всех, что значительно расширит возможности обучения таких специалистов.

"После утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий по введению в правовое поле новой профессии", — сообщили в Минэкономики.

На базе профессионального стандарта будет разработан образовательный стандарт, который позволит после получения аккредитации от Министерства образования выпускать дипломированных деминеров наравне с другими специалистами.

Оплата труда деминеров

На сайте по поиску работы есть вакансии для деминеров-саперов в военном и гражданском секторе. Как правило, такая работа высокооплачиваемая.

Некоторые работодатели в гражданском секторе предлагают зарплату от 30 тыс. до 60 тыс. гривен.

В сфере обороны палят больше — есть предложения с зарплатами от 55 тыс. до 120 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев доступна масса интересных предложений дистанционной работы с заработной платой от 50 тыс. гривен. Речь идет о проверенных вакансиях, размещенных на Едином портале Государственной службы занятости.

Также граждане могут устроиться на работу с заработной платой, значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На 50 тыс. гривен смогут рассчитывать работники рабочих профессий.

Минэкономики работа учеба армия военные рынок труда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:10 Блинкен в Лондоне обсудит с премьером Британии помощь Украине

12:00 Шойгу придумал еще одно условие для начала "мирных переговоров" с Украиной — чего требует

11:57 В Одессе выставили на продажу Де Рибаса — стоимость судна на аукционе

11:55 Нацбанк усилил ряд валютных ограничений — кого коснулись

11:54 У Камалы Харрис не подтвердили планы встречи с Владимиром Зеленским

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

11:42 Следите за своим самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:35 Передача баллистических ракет Ирана в Россию — как отреагировали в Белом доме

11:32 Lifecell купил французский миллиардер — что изменится для абонентов

11:21 Одесситка, потерявшая ногу на войне, покорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Украинцам обещают денежную помощь на аренду жилья — кто имеет право

12:10 Блинкен в Лондоне обсудит с премьером Британии помощь Украине

12:00 Шойгу придумал еще одно условие для начала "мирных переговоров" с Украиной — чего требует

11:57 В Одессе выставили на продажу Де Рибаса — стоимость судна на аукционе

11:55 Нацбанк усилил ряд валютных ограничений — кого коснулись

11:54 У Камалы Харрис не подтвердили планы встречи с Владимиром Зеленским

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

11:42 Следите за своим самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:35 Передача баллистических ракет Ирана в Россию — как отреагировали в Белом доме

11:32 Lifecell купил французский миллиардер — что изменится для абонентов

11:21 Одесситка, потерявшая ногу на войне, покорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Украинцам обещают денежную помощь на аренду жилья — кто имеет право

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

9 сентября 2024

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит