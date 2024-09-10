Работа деминером — в Украине введут высокооплачиваемую профессию

Украинские военнослужащие. Фото: dsns.gov.ua

В Украине введут новую профессию — оператора по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Нацагентство квалификаций одобрило соответствующий профессиональный стандарт, отвечающий международным требованиям IMAS (International Mine Action Standards).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Подробнее о профессии деминера

В ведомстве отмечают, что ранее операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования, основываясь на собственных разработанных программах.

Благодаря наличию профессионального стандарта будут единые правила для всех, что значительно расширит возможности обучения таких специалистов.

"После утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий по введению в правовое поле новой профессии", — сообщили в Минэкономики.

На базе профессионального стандарта будет разработан образовательный стандарт, который позволит после получения аккредитации от Министерства образования выпускать дипломированных деминеров наравне с другими специалистами.

Оплата труда деминеров

На сайте по поиску работы есть вакансии для деминеров-саперов в военном и гражданском секторе. Как правило, такая работа высокооплачиваемая.

Некоторые работодатели в гражданском секторе предлагают зарплату от 30 тыс. до 60 тыс. гривен.

В сфере обороны палят больше — есть предложения с зарплатами от 55 тыс. до 120 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев доступна масса интересных предложений дистанционной работы с заработной платой от 50 тыс. гривен. Речь идет о проверенных вакансиях, размещенных на Едином портале Государственной службы занятости.

Также граждане могут устроиться на работу с заработной платой, значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На 50 тыс. гривен смогут рассчитывать работники рабочих профессий.