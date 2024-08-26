Тарифы на отопление в Украине — что будет с ценами зимой

Работник энергосферы. Фото: ugv.com.ua

Украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года.

О деталях решения рассказал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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"Правительство продлило действие специальных обязательств по цене на газ до конца следующего отопительного сезона", — сообщил он.

По словам Гетманцева, ныне действующее ПСО (возложение специальных обязанностей) для НАК "Нафтогаз" по отпускной цене на газ для населения и для производителей тепла и горячей воды завершалось 31 августа. Согласно ему, цена на природный газ для населения составляла 7,96 гривны за один кубометр, для производителей тепла (теплокоммунэнерго) — 7,42 гривны за один кубометр.

Гетманцев напомнил, что Нафтогаз является поставщиком голубого топлива для 12,4 миллиона потребителей (доля в 98% рынка).

Он отметил, что решение правительства непростое, ведь рыночные цены уже сейчас выше. Он привел пример: по данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа в августе составила 13,05 гривны за кубометр, на сентябрь газ можно приобрести за 13,77 гривны за кубометр.

Цены на голубое топливо в Европе также держатся на самом высоком с декабря прошлого года уровне, и приближение зимы традиционно сопровождается их увеличением.

Нардеп отметил, что принятое продление ПСО позволит гражданам платить за газ столько же, сколько и в прошлом отопительном сезоне, а производителям тепла сохранить свои тарифы на нынешнем уровне до мая следующего года.

"Правительство понимает, что сейчас крайне важно продолжать поддерживать население в течение очень сложной приближающейся зимы, учитывая, сколько было потеряно (например, в генерации при лучшем сценарии и при отсутствии новых разрушений в систему удастся вернуть около трети от тех объемов) на ТЭС и ГЭС, которые у нас были прошлой зимой), и какие риски сохраняются", — написал политик.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине жилищные субсидии на неотапливаемый сезон автоматически назначат большинству получателей. Однако некоторым категориям граждан необходимо будет подавать новое заявление в Пенсионный фонд с 1 сентября 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году несколько категорий граждан Украины имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых случаях льготы могут достигать 100%.