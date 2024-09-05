Работа в Украине — кому за дистанционную работу готовы платить более 25 тыс. грн в сентябре

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине дистанционная работа становится все более популярной. Некоторые работодатели готовы платить сотрудникам 25 тыс. грн зарплаты и выше.

Об этом свидетельствует информация популярного кадрового портала.

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Кто может зарабатывать 25 тыс. гривен

В 2024 году украинские работодатели пересмотрели размер зарплат, готовых платить новым подчиненным. Средняя предложенная зарплата выросла до 20,5 тыс. грн.

Наибольший рост зафиксирован в секторе "Управление персоналом, HR". В таких компаниях повысили зарплату на 9% — до средних 25 тыс. грн.

Выросли предложения зарплаты и в других сферах. В частности, такую сумму могут зарабатывать некоторые специалисты, не выходя из дома.

Менеджер по развитию бренд-имиджа

К примеру, менеджеру по развитию бренд-имиджа (HR-брендинг) в международную автомобильную компанию предлагают заплату от 25 тыс. до 42 тыс. гривен. Предусматривается гибкий график работы: проектная занятость, возможность работать дистанционно, с любой точки Украины и возможно совмещение нескольких проектов.

Инспектор службы безопасности

Также ищут инспектора службы безопасности на зарплату от 25 тыс. гривен. Работа дистанционная с полной занятостью. Готовы взять человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера с опытом работы от одного года. Среди обязанностей: обеспечение внедрения политик и механизмов обеспечения безопасности компании (информационная, экономическая, физическая и кадровая).

Преподаватель-методист в школу английского языка

Кроме того, на дистанционную работу приглашают преподавателя-методиста пробных занятий в онлайн-школу английского с оплатой до 40 тыс. грн. Предлагают удобный график работы 5/2, возможность зарабатывать, где можно получать фиксированную ставку за урок и бонусы. Официальное трудоустройство. Среди обязанностей: проведение пробных уроков по 50-60 мин по готовым материалам.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут устроиться на работу с заработной платой, что значительно выше среднего в стране, при этом не имея высшего образования. На 50 тыс. грн. смогут рассчитывать работники рабочих профессий.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой зарплаты работников образования. Он последовал на такой шаг после обращений учителей.