В Україні впали ціни на буряк — кілограм овочів коштує менше 10 гривень

Буряки в мішках, борщ і 500 гривень в гаманці.

В Україні поступово дешевшають столові буряки — це один із найважливіших інгридієнтів з борщового набору. Ціни на овоч знижують українські фермери. Причина таких дій: продажі буряка обвалилися.

Про це повідомляється на сайті EastFruit.

Як змінилися ціни на буряки

Як зазначається, столові буряки 27 березня пропонувалися покупцям за цінами від 3 до 8 гривень за кілограм. Це у середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Буряки дешевшають, оскільки на ринку збільшилася пропозиція цього овоча. Так, господарства, які раніше утримувалися від продажів, нині активно реалізують наявні обсяги.

"Водночас доволі значним залишається обсяг пропозиції некондиційних коренеплодів, що також тисне на ціни якісної продукції", — йдеться у повідомленні.

До того ж, як вказуєься у статті, у місцевих сховищах ще є достатні запаси столових буряків.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, для українців у березні подорожчали тепличні помідори. Наразі вартість овочів у середньому на 89% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Одна з причин, яка вплинула на подорожчання: скорочується іморт, тоді як попит зберігається.

Як писали Новини.LIVE, деякі супермаркети часто встановлюють знижки на продутки. Наприклад, у Сільпо та АТБ можна трохи зекономити, якщо купувати каву, чіпси, морозиво, сік тощо. Також журналісти Новини.LIVE дізналися про ціни на паски в Україні. Ми перевірили п'ять популярних кондитерських Києва і дізналися, скільки там коштують смаколики до свята. Так, за найдешевшу паску просять 790 гривень. А найдорожча коштує 1 980 гривень.

Часті питання

На скільки відсотків зросли ціни на продукти в Україні?

За підсумками 2025 року ціни на продукти в Україні зросли у середньому від 15 до 23%. Найбільше подорожчали яйця, фрукти, соняшникова олія та м'ясо. Натомість овочі час від часу дешевшали.

Яка інфляція в Україні у 2026 році?

У Національному банку України прогнозують, що у 2026 році споживча інфляція вийде на рівень у 7,5 —8,6%. У перший місяць року темпи річної інфляції пригальмували до 7,4%. Та руйнування в енергетиці та тиск на ціни створюють передумови для пришвидшення інфляції у другому півріччі.