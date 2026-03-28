В Украине упали цены на свеклу - килограмм овощей стоит менее 10 гривен

В Украине постепенно дешевеет столовая свекла — это один из важнейших ингредиентов из борщевого набора. Цены на овощ снижают украинские фермеры. Причина таких действий: продажи свеклы обвалились.

Об этом сообщается на сайте EastFruit, передает Новини.LIVE.

Как изменились цены на свеклу

Как отмечается, столовая свекла 27 марта предлагалась покупателям по ценам от 3 до 8 гривен за килограмм. Это в среднем на 19% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Свекла дешевеет, поскольку на рынке увеличилось предложение этого овоща. Так, хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, сейчас активно реализуют имеющиеся объемы.

"В то же время довольно значительным остается объем предложения некондиционных корнеплодов, что также давит на цены качественной продукции", — говорится в сообщении.

К тому же, как указывается в статье, в местных хранилищах еще есть достаточные запасы столовой свеклы.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, для украинцев в марте подорожали тепличные помидоры. Сейчас стоимость овощей в среднем на 89% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Одна из причин, которая повлияла на подорожание: сокращается импорт, тогда как спрос сохраняется.

Как писали Новини.LIVE, некоторые супермаркеты часто устанавливают скидки на продукты. Например, в Сильпо и АТБ можно немного сэкономить, если покупать кофе, чипсы, мороженое, сок и тому подобное. Также журналисты Новини.LIVE узнали о ценах на паски в Украине. Мы проверили пять популярных кондитерских Киева и узнали, сколько там стоят вкусности к празднику. Так, за самую дешевую паску просят 790 гривен. А самая дорогая стоит 1 980 гривен.

Частые вопросы

На сколько процентов выросли цены на продукты в Украине?

По итогам 2025 года цены на продукты в Украине выросли в среднем от 15 до 23%. Больше всего подорожали яйца, фрукты, подсолнечное масло и мясо. Зато овощи время от времени дешевели.

Какая инфляция в Украине в 2026 году?

В Национальном банке Украины прогнозируют, что в 2026 году потребительская инфляция выйдет на уровень в 7,5 — 8,6%. В первый месяц года темпы годовой инфляции притормозили до 7,4%. И разрушения в энергетике и давление на цены создают предпосылки для ускорения инфляции во втором полугодии.